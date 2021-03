vor 16 Min.

Transporter in Dinkelscherben angefahren: Polizei sucht Zeugen

In Dinkelscherben ist ein Transporter angefahren und beschädigt worden.

Der Besitzer parkt seinen Transporter in Dinkelscherben. Als er nach zwei Tagen sein Fahrzeug abholt, ist es beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine Unfallfliucht hat es in der vergangenen Woche in Dinkelscherben gegeben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde auf dem Bahnhofsplatz ein VW-Transporter beschädigt.

Der Unfall muss im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag, 21. und 23. Februar, passiert sein. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte mit dem Transporter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten VW wurde ein Sachschaden von 500 Euro verursacht. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

