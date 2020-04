00:31 Uhr

Trauer in Meitingen um Anneliese Kell

Beliebte Lehrerin war beim Start der Realschule dabei

Ihr Unterricht sei ein „Highlight“ gewesen, so urteilen Schüler mehrerer Generationen aus der Volksschule Thierhaupten und der Dr.-Max-Josef-Metzger-Realschule in Meitingen über ihr „Fräulein Kell“.

Die beliebte Lehrerin Anneliese Kell ist im Alter von 91 Jahren gestorben.

Als die Realschule in der Lechtalgemeinde Meitingen am 11. September 1968 startete, war Anneliese Keil eine Lehrerin der ersten Stunde. Sie war die Zweitälteste von insgesamt neun Geschwistern.

Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst an der Grundschule in Thierhaupten, im Jahr 1961 qualifizierte sie sich weiter und unterrichtete dann Deutsch und Englisch an der Realschule Wertingen.

Von dort wechselte sie im Jahr 1968 nach Meitingen, wo die Schüler bis zur Fertigstellung des Neubaus in der Gemeindehalle untergebracht waren.

Pfarrer Gerhard Krammer betonte bei der familiären Trauerfeier auf dem Meitinger Friedhof das pädagogische Geschick der Verstorbenen, mit dem sie gerade schwächeren Schülern Selbstvertrauen gegeben hat und so viel zu positiven Lebensgeschichten beitrug.

Zudem war Anneliese Kell auch für die Ökumene in Meitingen aktiv, so war sie 1992 Gründungsmitglied im ökumenischen Arbeitskreis.

