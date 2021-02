vor 31 Min.

Trauer in Nordendorf um Altbürgermeister Anton Frey

Plus Fast 30 Jahre amtierte Anton Frey als Bürgermeister von Nordendorf. In dieser Zeit wandelte sich der Ort in eine attraktive Wohngemeinde. Jetzt ist der Ehrenbürger gestorben.

Von Gunter Oley

Die Gemeinde Nordendorf trauert um ihren Altbürgermeister und Ehrenbürger Anton Frey. Er ist am Sonntag im Alter von 83 Jahren gestorben. "Wir verlieren eine Persönlichkeit, die unsere Gemeinde sehr geprägt hat. Wir werden ihn sehr vermissen", würdigt Bürgermeister Tobias Kunz den Verstorbenen.

Fast 30 Jahre war Anton Frey Bürgermeister von Nordendorf. Im Jahr 1972 war er erstmals in den Gemeinderat und gleich zum Zweiten Bürgermeister gewählt worden. Nach dem plötzlichen Tod von Bürgermeister Wilhelm Kottmair wenige Monate nach der Wahl übernahm er als Gemeindeoberhaupt zunächst kommissarisch, die Wähler bestätigten ihn dann als Bürgermeister. Er trat sein Amt am 1. März 1973 an und führte die Gemeinde bis zum Jahr 2002. Als Mitglied des Gemeinderats blieb er noch weitere sechs Jahre aktiv.

In der Amtszeit von Anton Frey wandelt sich Nordendorf

Anton Frey hat maßgeblich die Weichen für die Zukunft von Nordendorf gestellt. In seiner Amtszeit wurden fast alle Ortsstraßen ausgebaut, der Kindergarten, die Turnhalle, der Bauhof und das Feuerwehrhaus entstanden. Durch die Ausweisung neuer Baugebiete wandelte sich Nordendorf von einem einst landwirtschaftlich geprägten Dorf zu einem gefragten Wohnort.

Beim Jahresempfang der Gemeinde Nordendorf im Jahre 2014 wurde Altbürgermeister Anton Frey (ganz links) geehrt. Bild: Gemeinde Nordendorf (Archivfoto)

Außerdem erfolgte 1975 die Eingemeindung von Blankenburg. Unter seinem Vorsitz entstand die gemeinsame Verwaltung der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, die er von 1978 bis 1990 leitete.

Partnerschaft mit Frankreich war ihm eine Herzensangelegenheit

Eine Herzensangelegenheit war Anton Frey die Partnerschaft mit Frankreich. Er unterzeichnete 1973 mit seinem Amtskollegen Daniel Conversat den Partnerschaftsvertrag zwischen Nordendorf und Biesles. Eine besondere Ehre wurde ihm zuteil, als er in der französischen Partnergemeinde 1983 zum Ehrenbürgermeister ernannt wurde.

Auch in seiner Heimatgemeinde erhielt Anton Frey große Anerkennung für seine Verdienste. Seit 2002 ist er Ehrenbürger von Nordendorf, zudem wurde er im selben Jahr zum Altbürgermeister ernannt. Er bekam mehrere Auszeichnungen, so war er Träger des Nordendorfer Ehrenrings (1998), der kleinen (1993) sowie der großen Nordendorfer Spange (2002).

"Anton Frey war ein Glücksfall für Nordendorf und Blankenburg. Unter ihm wurde Nordendorf zu einer attraktiven Wohngemeinde mit guter Infrastruktur. Dabei bestach er durch ausdauernde Überzeugungsarbeit und einen fairen Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern", würdigt Bürgermeister Tobias Kunz den Verstorbenen.

