Trauer um Schiedsrichter Johann Bissinger aus Meitingen

Der angesehene Fußballschiedsrichter Johann Bissinger aus Meitingen ist verstorben. Was sein Engagement besonders gemacht hat.

Von Peter Heider

Vor wenigen Tagen ist in der Augsburger Uniklinik der langjährige bayernweit bekannte Fußballschiedsrichter Johann Bissinger verstorben. Von Freunden wurde er Hans genannt.

Vor zwei Jahren wurde er vom Bayerischen Fußballverband (BFV) mit der Ehrenmedaille des Verbandes für 50-jährige unermüdliche Schiedsrichtertätigkeit ausgezeichnet. Der gebürtige Erlinger, war auch, als er gesundheitlich schon leicht angeschlagen war, immer noch bei Damen- und Jugendspielen auf schwäbischen Sportplätzen voller Freude und Energie als Referee im Einsatz. In seiner 50- jährigen „Schiri-Tätigkeit“ war er zuerst für den SV Erlingen nach dessen Gründung im Jahre 1967 und ab dem Jahr 1976 beim TSV Meitingen, wo er seit mehreren Jahrzehnten mit seiner Frau Hilde lebte, tätig. In den Anfangsjahren des SV Erlingen gehörte Bissinger zu den Aktiven im Verein. Des Weiteren war Bissinger als Jugendleiter und Trainer bei den Nachwuchskickern in Erlingen und Meitingen viele Jahre ehrenamtlich tätig.

Der Trauergottesdienst für Johann Bissinger findet am Freitag, 18. September, 14 Uhr in der Meitinger Pfarrkirche St. Wolfgang, anschließend die Urnenbeisetzung auf dem örtlichen Friedhof statt.

