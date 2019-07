vor 42 Min.

Trauer um einen Pioniergeist für Druckerfarben

Der Unternehmer Rudolf Epple ist verstorben. Was seine Mitarbeiter in Neusäß an ihm schätzten

Nach kurzer Krankheit ist Rudolf Epple im Alter von 93 Jahren in Augsburg verstorben. Rudolf Epple war ab 1952 als Geschäftsführer der heutigen Epple Druckfarben AG maßgeblich am Aufstieg des Unternehmens mit seinem Sitz in Neusäß beteiligt. Bis 2015 war er Mitglied des Aufsichtsrats der Epple Druckfarben AG. Weltweit arbeiten heute über 200 Mitarbeiter für die Epple Druckfarben AG, den in Deutschland führenden und weltweit tätigen Anbieter von Bogenoffset-Druckfarben.

Rudolf Epple wurde am 8.11.1925 als Sohn des Fabrikanten Carl Epple und seiner Ehefrau Hadwig Epple in Radebeul bei Dresden geboren. Während seiner Schulzeit erlebte Rudolf Epple die Arbeit in der Farbenfabrik des Vaters hautnah mit. Die Flucht nach dem Krieg endete in Mittelberg im Allgäu. Er half seinem Vater bei der beginnenden Farbenfabrikation im Raum Bobingen vor den Toren Augsburgs, studierte Chemie sowohl in Köln als auch in Bonn und übernahm nach dem Tod seines Vaters Carl Epple 1952, gemeinsam mit seiner Schwester Karla Berz, geb. Epple, die Führung des Druckfarbenherstellers Epple. Der Umzug an den heutigen Unternehmensstandort Neusäß erfolgte 1956. Seine Schwester Karla war Rudolf Epple auch nach dem frühen Tod der Ehefrau, als junger Witwer mit zwei Kleinkindern, eine große Stütze.

Der Chemiker Rudolf Epple war bekannt für seine hohe Arbeitsdisziplin, seinen Entwicklungsdrang und seine Menschlichkeit. In seine Zeit der technischen Verantwortung fällt 1993 die Entwicklung und Markteinführung neuer mineralölfreier Druckfarbengenerationen auf pflanzlicher Bindemittelbasis. Seine Leidenschaft für die Druckfarbenherstellung und das Unternehmen seines Vaters waren in der Fabrik in Neusäß stets spürbar. Im Jahr 2002 gab er die operative Führung ab und wechselte zusammen mit seiner Schwester in den Aufsichtsrat, aus dem er 2015 ausschied. Bis zu seinem Tod nahm er weiterhin mit großem Interesse an den Aufsichtsratssitzungen teil.

Mitarbeiter hätten bei der Integration oder bei persönlichen Problemen auf Rudolf Epple zählen können, heißt es in einem von Kollegen verfassten Nachruf. Er kümmerte sich um Belange von neuen Mitarbeitern, welche beispielsweise aus Vietnam nach Deutschland kamen. Diese wurden nicht nur bei der Wohnungssuche unterstützt, sondern haben auch einen persönlichen Deutschkurs bei dem Chef erhalten. Zuweilen unterstützte Rudolf Epple die Kollegen auch auf unkonventionelle Weise. So fuhr er, der sich stets sehr für Medizin interessierte und die Alternativmedizin schätzte, schmerzgeplagte Mitarbeiter zur medizinischen Versorgung einige Male zu einem „Orthopäden“ ins Allgäu. Rudolf Epple hatte für sein Wohlbefinden bereits in den Fünfzigerjahren Yoga für sich entdeckt, und entsprechende Tipps gab er gerne an Mitarbeiter mit Rückenleiden weiter.

Privat war Rudolf Epple ein leidenschaftlicher Ski- und Autofahrer. Auch Pferdestärken zählte er bereits seit Jugendjahren zu seinen Leidenschaften. Auf dem Betriebsgelände in Neusäß grasten bis zu drei eigene Pferde von Rudolf Epple. Sein Lieblingspferd hieß Lady, welche er von seiner Mutter zu seinem 18. Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Ein Begriff ist vielen Kollegen auch der daraus hervorgegangene Hengst Lotus, der unter den Mitarbeitern nur „Bobbi“ hieß.

Die Unternehmerfamilie Epple ist heute operativ mit Carl Epple als Mitglied des Vorstands und Verantwortlicher für Innovation und Entwicklung in der Epple Druckfarben AG präsent. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Gunther Gerlach, verantwortlich für Vertrieb, Finanzen und Produktion, führt er die Epple Druckfarben AG im Sinne seines Vaters, begleitet von seinem Cousin Michael Berz als Vorsitzendem des Aufsichtsrats, fort. (AL)

