12:22 Uhr

Traumergebnis für die Zweite Bürgermeisterin

Claudia Riemensperger bekommt alle Stimmen. Higl wünscht sich gedeihliche Zusammenarbeit im Rat

Von Gunter Oley

Erstmals ist in Meitingen eine Frau zur Zweiten Bürgermeisterin gewählt worden. Claudia Riemensperger durfte sich zudem darüber freuen, dass ihr der Gemeinderat einstimmig das Vertrauen aussprach. Bei der Wahl zum Dritten Bürgermeister setzte sich Rudolf Helfert gegen Annemarie Probst durch.

Bereits in der abgelaufenen Amtsperiode war Claudia Riemensperger ( CSU) als Dritte Bürgermeisterin in die Führung der Gemeinde eingebunden. Diese Erfahrung war ein Punkt, den die CSU/JBU-Fraktion als ein Argument für ihren Wahlvorschlag anführte. Zudem seien nun sechs Frauen im neuen Gemeinderat, somit sei die Wahl einer Frau in dieses Amt ein wichtiges Zeichen. Das Votum für Riemensperger fiel eindeutig aus, sie erhielt 24 Stimmen. Dass es eine Stimme weniger war als theoretisch möglich, lag an dem krankheitsbedingten Fehlen eines Ratsmitglieds.

Weiterhin zwei Stellvertreter für den Bürgermeister

Zuvor hatte der Rat beschlossen, dass es für Bürgermeister Michael Higl (CSU) auch weiterhin zwei Stellvertreter geben solle. Für die Wahl zum Dritten Bürgermeister bzw. der Dritten Bürgermeisterin schlugen die Freien Wähler, deren vier Wahllisten wieder eine gemeinsame Fraktion bilden, den erfahrenen Gemeinderat und früheren Zweiten Bürgermeister Rudolf Helfert vor. Die Grünen, die nun mit drei Räten die Geschicke der Gemeinde mitbestimmen werden, schlugen Annemarie Probst vor. Sie war bislang die einzige Gemeinderätin der Partei, verfügt zudem über kommunalpolitische Erfahrung als Kreis- und Bezirksrätin. Mit 19:5 setzte sich bei der Abstimmung Rudolf Helfert durch.

Insgesamt zehn neue Gemeinderäte hatte Bürgermeister Higl zu Beginn der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats zur Vereidigung auf die Bühne der Gemeindehalle gebeten. Dort fand die Tagung statt, weil so genügend Platz für die Wahrung der Abstandsvorschriften zur Verfügung stand, so konnten auch Angehörige und andere Zuschauer den Verlauf der Sitzung verfolgen.

Gemeinsamkeit und gegenseitiger Respekt

Der Bürgermeister, der in seine dritte Amtszeit geht, betonte die Gemeinsamkeit und den gegenseitigen Respekt, der die Arbeit des Gemeinderats in der Vergangenheit bestimmt habe. Er äußerte die Hoffnung, dass dies auch in der neuen Amtsperiode so sein werde, und wünschte „eine gedeihliche, gute Zusammenarbeit“.

In der kommenden Woche wird ein Geschäftsordnungsausschuss über das künftige Regelwerk beraten, nach dem der Gemeinderat arbeiten soll. Vorerst bleibt die bisherige Geschäftsordnung gültig.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, Bürgermeister Higl wieder zum Standesbeamten zu bestellen, er darf damit Eheschließungen vornehmen.

Themen folgen