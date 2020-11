vor 31 Min.

Treffen im Garten: Nachbarn melden Corona-Verstoß in Diedorf

Ein Treffen am Feuer mit drei Haushalten ist derzeit nicht erlaubt.

Wegen eines Treffens mehrerer Leute um ein kleines Feuer im Garten wurde in Diedorf die Polizei gerufen. Die stellte einen Verstoß gegen die Corona-Regeln fest.

Den Advent wollten wohl am Samstagabend mehrere Freunde in Diedorf einläuten, als sie sich um ein kleines Gartenfeuer herum trafen. Dies hat wohl jemandem in der Nachbarschaft missfallen, es wurde die Polizei verständigt.

Diese stellte schließlich fest, dass sich hier insgesamt sechs Personen aus drei Haushalten getroffen hatten, erlaubt ist aber nach den derzeitigen Auflagen nur ein nur ein Zusammenkommen von zwei Hausständen. Dies hat eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge. (AZ)

