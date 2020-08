vor 54 Min.

Trennscheibe zerbricht: Mann flext sich in den Arm

Bei Flexarbeiten ist ein 52-Jähriger Mittwochnachmittag in Aystetten schwer am Arm verletzt worden.

In Aystetten kommt es bei Flexarbeiten zu einem Unfall. Durch einen technischen Defekt verliert ein 52-Jähriger die Kontrolle über das Gerät.

Bei Flexarbeiten ist ein 52-Jähriger Mittwochnachmittag in Aystetten schwer am Arm verletzt worden. Der Mann war gerade mit Arbeiten an einem Metallhandlauf beschäftigt, als die Trennscheibe in mehrere Teile zerbrach.

Der 52-Jährige rutschte dadurch laut Polizei ab und flexte sich in seinen linken Arm. Er musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. (thia)

