12:41 Uhr

Trickbetrüger scheitert in Meitingen bereits am Telefon

Fast täglich gehen bei der Polizei in Gersthofen Anzeigen ein. Die Senioren im Augsburger Land sind aber offenbar nicht so leicht übers Ohr zu hauen.

Erneut hat ein unbekannter Anrufer versucht, einen Senior zu betrügen. In diesem Fall handelt es sich laut Polizei um einen 76-jährigen Mann in Meitingen. Der Anrufer sprach mit verstellter Stimme und versuchte, den Senior auszufragen. Unter anderem wollte er wissen, wann jemand zu Hause sei und ob der Mann Schmuck zu verkaufen habe.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass die aktuellen Phänomene Enkeltrickanrufe und Anrufe falscher Polizeibeamten die Inspektion in Gersthofen derzeit beinahe noch täglich beschäftigen. Inzwischen falle jedoch kaum mehr jemand auf derartige Anrufe herein. Die Angerufenen reagieren meist richtig, indem die Gespräche schnell beendet oder die Anrufer durch Gegenfragen verunsichert werden.

Gersthofen: Mopeddieb versucht Lenkradschloss aufzubohren

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein Unbekannter ein Moped in der Brucknerstraße zu stehlen. Der Besitzer bemerkte laut Polizei am Morgen, dass die Regenabdeckung entfernt und mittels eines Bohrers versucht wurde, das Lenkerschloss aufzubohren. Der Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 20 Euro und zog unverrichteter Dinge wieder ab.

Gersthofen: Parkversuch misslingt, Autofahrer flüchtet

Ein weißer Chrysler ist in der Kreuzstraße am frühen Montagnachmittag von einem unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Dieser versuchte laut Polizei in einer freien Parklücke vor dem Chrysler einzuparken und touchierte dabei dessen linke vorderen Stoßstange an. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

Themen Folgen