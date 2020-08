vor 43 Min.

Trickbetrügerin ergaunert in Zusmarshausen ein Handy im Biergarten

Dieser Biergartenbesuch kommt einer 56-Jährigen teuer zu stehen. Der Polizei liegt jedoch eine ungefähre Beschreibung der jugendlichen Täterin vor.

Mit einem dreisten Trick hat eine Unbekannte einer 56-Jährigen am Freitag in Zusmarshausen das Handy gestohlen. Die Frau saß gegen 20 Uhr im Biergarten des Bräustüberls in Zusmarshausen, als eine etwa 18 Jahre alte Frau an ihren Tisch trat. Danach legte sie ihr einen Zettel, laut Polizei vermutlich einen Fahrplan, auf den Tisch. Da die 56-jährige vermutete, dass die Frau betteln wolle, wies sie die Unbekannte ab.

Diebstahl in Zusmarshausen: Trickbetrügerin erbeutet Handy

Kurze Zeit später bemerkte sie aber, dass ihr Handy verschwunden war. Vermutlich hat die junge Frau das Telefon bewusst mit dem Fahrplan abgedeckt, um es anschließend zu stehlen. Der Beuteschaden beträgt rund 400 Euro. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: 18 bis 19 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, slawisches Aussehen. Sie hatte glatte, zum Pferdeschwanz gebundene, Haare. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291/1890-0. (thia)

