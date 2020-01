18:14 Uhr

Trickdieb stiehlt 250 Euro aus Geldbörse

Die Gutmütigkeit eines Mannes nutzte ein Dieb in Gersthofen unverfroren aus.

Ein Trickdieb hat einem 66-Jährigen 250 Euro aus der Geldbörse gestohlen. Am Dienstag gegen 11 Uhr sprach der Täter, der laut Angaben der Polizei etwa 1,70 Meter groß und circa 50 Jahre alt ist, im Gersthofer Hery-Park den 66-Jährigen vor einem Geschäft an. Der Unbekannte bat den Mann, ihm eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Dieser hielt ihm dazu den geöffneten Geldbeutel hin, damit der Täter die Münze wechseln könne. In diesem Moment entwendete der Täter laut Polizei unbemerkt Geldscheine im Wert von 250 Euro. Der 66-Jährige bemerkte den Diebstahl jedoch erst später. (AL)

Themen folgen