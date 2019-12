06.12.2019

Trinkbecher mitbringen

Gymnasiasten wollen Müll vermeiden

Am Justus-von-Liebig-Gymnasium setzt sich der Umwelt-AK dafür ein, Müll zu vermeiden. Sie verkaufen Getränke „verpackungsfrei“, um Müll zu vermeiden. Anlass ist die „Europäische Woche der Abfallvermeidung“. Mitglieder des Umwelt-AKs stehen in der Pausenhalle und bieten Getränke an. Es gibt wahlweise Apfel- oder Birnensaft aus heimischen Streuobstwiesen oder Schokomilch für 60 Cent. Einwegbecher gibt es nicht, man muss selber ein Trinkgefäß mitbringen.

An Ideen mangelt es den Schülern des Umwelt-AKs nicht. Die Leiterin Elisabeth Dempf notiert sich die Ideen. Letztes Jahr hatte sie sich noch geärgert, als Schüler aus ihrem Unterricht gingen, um bei Fridays for Future mitzudemonstrieren. Jetzt will sie selbst mitanpacken und helfen, die Ideen der Schüler umzusetzen. „Es sollen endlich alle Lehrer zweiseitig fotokopieren“, ist nur eine Forderung der Schüler. Genauso ärgern sie sich über den Plastikeinband für Hefte. Ein wenig ernüchtert beobachten die Schüler, dass viele Mitschüler am Automaten Getränke kaufen und die Verpackungen wegschmeißen.

Es gibt noch ein weiteres Projekte, das Lehrerin Dempf initiiert hat. Der Heißgetränkeautomat von Dallmayr funktioniert ab sofort nur noch mit selbst mitgebrachten Bechern. Mit dabei ist auch die schuleigene Kantine. Die Betreiberin ist offen für Ideen, um Müll zu vermeiden. So sollen Pommes frites nur noch in Pfandschalen ausgegeben werden. (AL)