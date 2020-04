Trinkwasser: Dinkelscherben will Antrag auf Ende der Chlorung stellen

Plus Seit Juni 2018 wird das Dinkelscherber Trinkwasser gechlort. Nach umfangreichen Sanierungen will die Gemeinde einen Antrag auf Ende der Chlorung stellen.

Die Gemeinde Dinkelscherben will einen Antrag für das Ende der Trinkwasserchlorung stellen. Das teilte Bürgermeister Edgar Kalb im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Ende kommender Woche soll der Antrag verabschiedet werden. Das Gesundheitsamt wird dann prüfen, ob das Wassernetz in Dinkelscherben wieder auf dem neuesten Stand ist. Kalb geht davon aus, dass die Chlorung beendet werden könnte.

In den vergangenen zehn Monaten wurde massiv in die Sanierung des Trinkwassernetzes investiert. Anfang März machte sich das zuständige Gesundheitsamt ein Bild vor Ort und kritisierte noch einige Punkte, die vor dem Ende der Chlorung erledigt werden müssten. Unter anderem wurden etwa 200 Totleitungen beseitigt.

Antrag Dinkelscherbens auf Ende der Chlorung beim Gesundheitsamt

Sie galten als einer der ausschlaggebenden Punkte in der Diskussion um ein Ende der Chlorung. Außerdem musste Wurzelwerk an den Hochbehältern entfernt werden. Das sei inzwischen geschehen, versichert Bürgermeister Kalb. Zuletzt wurde der erste von zwei Brunnen in Oberschöneberg gereinigt und mit der Kamera befahren, und eine neue Pumpe wurde eingesetzt.

Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb geht davon aus, dass die Chlorung des Trinkwassers bald beendet werden kann. Bild: Marcus Merk

Laut Kalb wurden dabei keine Beschädigungen oder Probleme festgestellt. In der kommenden Woche wird der zweite Brunnen der gleichen Prozedur unterzogen und die Notverbindungsleitung zwischen Saulach und Dinkelscherben verlegt. Danach soll der Antrag auf ein Ende der Chlorung gestellt werden. Weil das Gesundheitsamt derzeit mit den Auswirkungen des Coronavirus stark beschäftigt ist, könnte es etwas dauern, bis der Antrag bearbeitet werden, meint Bürgermeister Kalb.

Seit Juni 2018 wird das Trinkwasser in Dinkelscherben gechlort.

Lesen Sie dazu auch: Alte Wasserleitungen werden zum Problem - nicht nur in der Region