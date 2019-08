19:38 Uhr

Trinkwasser: Gersthofen kontrolliert zwölf Mal im Jahr

Das Gesundheitsamt äußert sich zu den Details der Untersuchungen, deren Ergebnisse das Leben der Gersthofer vor einer Woche schlagartig verändert haben.

Von Von Philipp Kinne

Die Verunsicherung der Patienten in der Praxis von Dr. Robert Glötzinger ist groß. Der Allgemeinmediziner aus Gersthofen sagt: „Viele wollen Infos, wie gefährlich die Keime sind“. Besonders die Damen an der Rezeption bekommen das zu spüren. Eine Hysterie sei aber nicht ausgebrochen. Glötzinger spricht von zwei Extremen, die sich entwickeln. „Die einen beachten das Abkochgebot gar nicht, für die anderen ist Wasser schon fast Gift“, sagt der Mediziner. Er rät dazu, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten, aber nicht zu übertreiben. Glötzinger: „Man sollte das Wasser nicht trinken, duschen ist aber kein Problem“.

Dass es seit dem Bekanntwerden der potenziell gefährlichen Keime im Wasser vermehrt zu Fällen von Durchfall oder Erbrechen gekommen ist, kann Glötzinger nicht bestätigen. Am Montag vergangener Woche seien mehrere Patienten mit Magen-Darm-Probleme in seine Praxis gekommen. Als dann am Mittwoch die Feuerwehr per Lautsprecher das Abkochgebot ausrief, sah Glötzinger zunächst einen Zusammenhang: „Ich dacht, jetzt geht‘s ab“. Dieser Verdacht erhärtete sich aber in den vergangenen Tagen nicht. Die Zahl der Patienten mit derartigen Symptomen sei „völlig normal“ und nicht gestiegen, sagt Glötzinger.

Keime wurden bei einer Routinekontrolle entdeckt

Entdeckt wurden die potenziell gefährlichen Keime bei einer Routinekontrolle am vergangenen Montag. Laut Landratsamt wurden dabei „an mehreren Stellen parallel gemessen“. Diese Kontrollen finden – je nach Größe des Netzes – zwischen zehn und zwölf Mal im Jahr statt, erklärt das Landratsamt. In kleinen Gemeinden werde nur ein Mal im Quartal vom Gesundheitsamt gemessen.

Bei der Messung vom 21. August wurde eine Keimbelastung von zwei KBE/100ml im Netz registriert. Die Einheit „KBE“ steht für „Koloniebildende Einheit“ und bezeichnet zunächst nicht näher definierte Mikroorganismen. Wie inzwischen bekannt ist, wurde die Keimbelastung kurz darauf als coliform identifiziert. „Diese Keime können „thermisch desinfiziert“ werden, weshalb die Abkochanordnung ein probates Mittel ist, um die Versorgung der Bevölkerung mit unbedenklichem Wasser sicherzustellen,“ so das Gesundheitsamt.

Jede Messung stellt eine Momentaufnahme dar

Es machte auf Anfrage unserer Zeitung auch deutlich, wie die Messwerte einzuordnen seien. Diese ließen erstens nur in begrenztem Maße einen Rückschluss auf den Grad der Keimbelastung im gesamten Wassernetz zu. Denn: „Jede Messung stellt eine Momentaufnahme dar, die sich in einem fließenden System laufend verändern kann.“ Die Erkenntnisse aus einem Messergebnis ließen sich somit nicht zwangsläufig auf das gesamte Netz übertragen, auch Ort dieser Probeentnahme sei nebensächlich.

Trinkwasser abkochen: Das ist zu beachten 1 / 5 Zurück Vorwärts Abkochen Um die Krankheitserreger abzutöten, sollte man das Wasser einmal sprudelnd aufkochen und dann über circa zehn Minuten abkühlen lassen. Bereits abgekochtes und abgekühltes Wasser kann verschlossen und kühl aufbewahrt werden.

Kochen Für die Zubereitung von Speisen (z.B. Waschen von Salat, Obst oder Gemüse) darf nur abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. Dies gilt insbesondere, wenn die betreffenden Nahrungsmittel nicht gekocht, gegart oder gedünstet werden. Zum Kochen und auch für die Kaffeemaschine nur abgekochtes Wasser (oder gekauftes aus Flaschen) verwenden.

Geschirr spülen Achten Sie darauf, dass das Spülwasser zum Geschirrspülen per Hand abgekocht ist. Unproblematisch ist jedoch aufgrund der verwendeten chemischen Reinigungsmittel und bei Temperaturen über 60 Grad das Spülen in der Geschirrspülmaschine. Es sollte allerdings das heißeste Programm gestartet werden.

Haustiere müssen kein abgekochtes Wasser erhalten. Sie verfügen in der Regel über ein robustes Immunsystem, da Tiere ja auch in freier Natur aus Pfützen oder Flüssen trinken.

Duschen und Baden sowie Haarewaschen ist bedenkenlos möglich, sofern Augen und Mund dabei geschlossen gehalten werden“, wird Bürgermeister Stefan Buck auf der Homepage der Stadt Gersthofen zitiert. Empfehlungen des Gesundheitsamts für die vergleichbaren Fälle in Dinkelscherben und Diedorf von 2018 erhalten allerdings den Hinweis, dass das Wasser aus der Leitung lieber nicht dazu benutzt werden sollen, die Haare und das Gesicht zu waschen, da die Keime durch die Körperöffnungen eindringen könnten. Für die Handhygiene reiche es aus, Leitungswasser und Seife zu verwenden. Zum Zähneputzen sollte man nur abgekochtes Wasser verwenden. Vorsicht ist auch bei offenen Wunden geboten wie zum Beispiel beim diabetischen Fußsyndrom. Wunden sollten mit einem wasserundurchlässigen Pflaster abgedeckt sein. Quellen: Stadt, Gesundheitsamt

Für die Behörde viel mehr entscheidend ist der zweite Punkt. „Da der gesetzliche Grenzwert für Keime im Trinkwasser bei null liegt, war für die Aussprache des Abkochgebots somit nicht der Grad der Verkeimung, sondern die Messung eines Werts oberhalb des Grenzwerts an sich ausschlaggebend.“

Um ein verlässlicheres Bild des Versorgungssystems zu erhalten, wurden als Sofortmaßnahme insgesamt 44 Messstellen installiert, mit deren Hilfe der Ist-Zustand des Wassers großflächig und längerfristig erfasst werden kann. „Diese Methode ist ein wichtiges Mittel bei der laufenden Ursachenforschung,“ so das Landratsamt, an dem das Gesundheitsamt angesiedelt ist.

Anordnung gilt seit einer Woche

Bis Mittwoch haben die Untersuchungen allerdings kein greifbares Ergebnis erbracht. Nach wie vor ist unklar, wie die Keime ins Wasser kamen, die Gersthofer sollen weiter ihr Trinkwasser abkochen oder auf Mineralwasser ausweichen. Diese Anordnung gilt seit Mittwoch vor einer Woche. (mit cf)

Themen Folgen