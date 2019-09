vor 18 Min.

Trinkwasserversorgung in Rommelsried

Künftig erfolgt sie über den Brunnen und der bestehenden Verbundleitung von Unternefsried. Das Thema Wasser beherrscht auch den Großteil der anderen Tagesordnungspunkte

Von Siegfried P. Rupprecht

Das Thema Wasser zog sich wie ein roter Faden durch die letzte Gemeinderatssitzung. Schon beim Ortstermin in der Gemeindehalle stand das nasse Element im Mittelpunkt. Dort hatte ein undichtes Ventil bei einem Boiler für erheblichen Schaden im Aufenthaltsraum für Vereine gesorgt. Auch in Rommelsried tat sich in Sachen Wasser etwas. Allerdings im positiven Bereich.

Durch den Ventilbruch im Boilerraum der Gemeindehalle tropfte Wasser in großer Menge durch die Betondecke. Letztlich sammelte es sich fünf Zentimeter hoch am Boden des Vereinsstüberls. Darunter litten unter anderem die Deckenverschalung und eine gepolsterte Eckbank. Wie Zweiter Bürgermeister Rupert Kugelbrey informierte, sei die Versicherung eingeschaltet. „An eine Nutzung des Raumes ist derzeit nicht zu denken“, sagte er.

Bei der Sitzung im Gebäude der ehemaligen Raiffeisenbank beschloss der Rat die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung. Sie kam wegen einer Änderung bei der Jahresabrechnung nochmals auf die Tagesordnung. Wie berichtet beträgt der Beitrag 7,03 Euro bei der Grundstücks- und 27,52 Euro bei der Geschossfläche, bezogen jeweils auf den Quadratmeter. Bei den Schmutzwassergebühren fallen 1,67 Euro pro Kubikmeter, beim Niederschlagswasser 13 Cent jährlich pro Quadratmeter der überbauten und befestigten Flächen des Grundstücks an.

Weiter votierte das Gremium für Maßnahmen zur Neukonzeptionierung der Wasserversorgung in Rommelsried. Bereits in der Mai-Sitzung hatte der Leiter des Zweckverbands Staudenwasser, Armin Drexl, eingehend über den dortigen problematischen Zustand der Wasserversorgungsanlagen unterrichtet. Daraufhin wurden drei konzeptionelle Änderungen vorgeschlagen: Die Außerbetriebnahme des nur mit sehr hohen Kosten sanierungsfähigen Hochbehälters, die Nutzung des Gebäudes als zentraler Technikraum und den Bau eines Abgabeschachts an der Verbundleitung Unternefsried.

Die Trinkwasserversorgung könne so im Wechsel mit dem Brunnen und der bestehenden Verbundleitung von Unternefsried erfolgen, verdeutlichte Kugelbrey. Derzeit werde Rommelsried ausschließlich über diese Leitung vorsorgt. Bei einer Störung wäre die gesamte Versorgung des Ortsteils Rommelsried unterbrochen. Die Gemeinderäte beauftragten einstimmig den Zweckverband Staudenwasser, die entsprechenden Angebote für die Umsetzung einzuholen.

Ebenso um Wasser drehte es sich bei der Änderung des Bebauungsplans „Östlich der Bahnhofstraße“. Hier forderte unter anderem das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, dass das Zisternenvolumen auch für den Rückhalt zur Verfügung stehe sowie das verschmutzte Niederschlagswasser der Schmutzwasserkanalisation zuzuführen sei. „Die Festsetzung des Bebauungsplans macht dem Bauherrn die Vorgabe, ein Retentionsvolumen von mindestens vier Kubikmeter vorzuhalten, das mit einer maximalen Ablaufleistung von 0,5 Liter pro Sekunde abgeleitet werden darf“, bewertete die Verwaltung. Von Privatpersonen wurden keine Stellungnahmen eingebracht. Das Gremium beschloss die Planänderung als Satzung ohne Gegenstimme.

Themen folgen