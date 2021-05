Schüler wird in Tronetshofen das Fahrrad gestohlen

Ein 15-Jähriger sichert sein Mountainbike zwar mit einem Faltschloss. Dabei versäumt er aber etwas Entscheidendes.

Einem 15-jährigen Schüler ist in Tronetshofen am Sonntag das Fahrrad gestohlen worden. Der Jugendliche hatte beim Absperren seines Gefährts etwas Entscheidendes versäumt.

Nach Auskunft der Polizei ist der Diebstahl in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr passiert. Der Schüler hatte das Fahrrad an einem Fahrsilo am Ortsausgang von Tronetshofen in Richtung Siegertshofen abgestellt und mit einem Faltschloss versperrt. Allerdings war das Rad nur in sich und nicht an einem festen Gegenstand angeschlossen worden. Der Täter konnte das Mountainbike daher leicht in ein Fahrzeug laden und mitnehmen. Es handelt sich um ein Rad der Marke Velo de Ville, Typ M30 in Schwarz mit orangen Applikationen. Der Zeitwert des sechs Jahre alten Fahrrads beträgt etwa 200 Euro. (thia)