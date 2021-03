Trotz AstraZeneca Teil-Stopp: Impfen im Kreis Augsburg geht weiter

Plus Der Landkreis Augsburg setzt Impfungen mit AstraZeneca bei Unter-60-Jährigen aus. Warum das Impftempo aber wohl nicht darunter leiden wird.

Nicht einmal freiwillig dürfen sich Landkreisbewohner, die noch keine 60 Jahre alt sind, mit dem Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers AstraZeneca impfen lassen. Das entschied das Landratsamt auf Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Am Mittwochmorgen mussten im Kreis Augsburg deshalb ein paar Termine auf das Wochenende verschoben werden. Das Voranschreiten bei der Immunisierung gegen Corona soll nicht darunter leiden.

Landrat Martin Sailer sagte am Mittwoch: "Wir können voraussichtlich den meisten Bürgerinnen und Bürgern unter 60 Jahren, die für heute und morgen einen Termin vereinbart haben, anbieten, sich in unseren beiden Impfzentren mit dem Vakzin von Biontech impfen zu lassen." Die Stiko hatte am Dienstag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass "auf Basis der derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten seltener, aber sehr schwerer Nebenwirkungen" das Produkt von AstraZeneca nur noch für ältere Menschen zu empfehlen sei.

Die Zweitimpfungen sind im Landkreis Augsburg nicht in Gefahr

Für Menschen über 60 gibt es keine Änderung. Sie können weiter den Stoff von AstraZeneca bekommen. Auch Bürger, die bereits eine Impfung mit dem Produkt des schwedisch-britischen Unternehmens erhalten haben und nun auf ihre Zweitimpfung warten, müssen sich aktuell keine Sorgen machen. Die Zweitimpfungen im Landkreis Augsburg waren ohnehin erst für Mai geplant. Bis Ende April will die Stiko eine Empfehlung aussprechen, wie in der Situation gehandelt werden sollte.

Landrat Sailer sagt: "Das Bayerische Gesundheitsministerium hat darauf hingewiesen, dass laut Zulassung von AstraZeneca eine Schutzwirkung der Erstimpfung bis mindestens Anfang Mai besteht. Zudem werde sichergestellt, dass alle bereits mit AstraZeneca Geimpften Zugang zu einem in der EU zugelassenen Impfstoff haben werden, um eine volle Schutzwirkung zu erreichen." Im Notfall gibt es für die Zweitimpfung also einfach den Stoff eines anderen Herstellers.

In den Impfzentren Gablingen und Bobingen wird auch an den Osterfeiertagen geimpft

Ostern hat laut Landratsamt keinen Einfluss auf die Impfgeschwindigkeit. In den Impfzentren in Gablingen und Bobingen werde auch an den Feiertagen zu den bisherigen Zeiten geimpft, versichert Pressesprecherin Annemarie Scirtuicchio. Die Versorgung mit Impfstoff sei auf Wochen hinaus sichergestellt.

