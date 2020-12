vor 54 Min.

Trotz Ausgangssperre in Diedorf unterwegs

Die Polizei hielt Menschen auf, die trotz Ausgangssperre in Diedorf unterwegs waren.

Die Insassen eines BMW wurden am Samstag in Diedorf kontrolliert. Sie hielten sich nicht an die Ausgangssperre.

Am 2. Weihnachtsfeiertag wurde gegen 22.25 Uhr in der Hauptstraße in Diedorf ein silberner BMW zur Verkehrskontrolle angehalten. Alle drei Insassen konnten keinen triftigen Grund angeben, der zum Verlassen der Wohnung berechtigt hätte, weshalb gegen sie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Ausgangssperre erstattet wurde. (lig)

