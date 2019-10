vor 45 Min.

Trotz Chlorung weiter abkochen

Die chemische Bekämpfung der Keime im Gersthofer Leitungswasser hat gestern begonnen. Dauer ist ungewiss

Nun kommt die Chemie zum Einsatz: Ab sofort läuft die vom Gesundheitsamt angeordnete Chlorungsmaßnahme des Trinkwassers im Versorgungsgebiet Gersthofen.

Das Leitungswasser muss zunächst weiter abgekocht werden. Im Zusammenhang mit dem Trinkwasserstörfall im Versorgungsbereich Gersthofen lief am Montag die Sicherheitschlorung an, die das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg angeordnet hat. „Die Maßnahme dient dem vorsorglichen Gesundheitsschutz der Bürger im betroffenen Versorgungsgebiet“, so die Behörde in einer Pressemitteilung.

Das Gesundheitsamt weist erneut darauf hin, dass die am 23. August ausgesprochene Abkochanordnung weiterhin besteht. Erst, wenn im gesamten Versorgungsbereich der Stadt Gersthofen über mehrere Tage eine wirksame Chlorkonzentration vorhanden ist, kann die Anordnung aufgehoben werden. Das Wasser muss also auch weiterhin – bis zur Aufhebung der Abkochanordnung durch das Gesundheitsamt – abgekocht werden.

Die Desinfektion des Trinkwassers durch Chlor ist ein in Deutschland vom Umweltbundesamt geprüftes und zugelassenes Verfahren, so das Gesundheitsamt. Bei den in Deutschland zugelassenen Chlorkonzentrationen besteht demzufolge keine Gesundheitsgefährdung. In einer geringen Dosierung, wie sie am Ausgang der Wasserwerke oder im Rohrnetz erfolgt, ist Chlor für die Gesundheit vollkommen unbedenklich.

„Das Wasser weist durch die Chlorungsmaßnahme wieder Trinkwasserqualität auf“. Die Dauer der Chlorung ist ungewiss.

zum weiteren Verlauf veröffentlicht die Stadt stetig unter www.gersthofen.de. Eine extra eingerichtete Servicehotline Wasser ist weiterhin 24 Stunden täglich unter der Telefonnummer 0821/2491333 erreichbar.

