Trotz Corona: Kulturmeile in Diedorf startet am Samstag

Plus In Diedorf beginnt am Samstag die Kulturmeile ganz entspannt mit einem Frühstück. Bürger können kreativ werden. Das geht in Zeiten der Corona-Pandemie auch mit Vorsicht

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

So entspannt beginnt trotz Corona am Samstag, 3. Oktober, die beliebte Kulturmeile Diedorf: Bei einem „petit-déjeuner“, einem Frühstück, das der Partnerschaftsverein Diedorf-Bonchamp gleich zu Beginn von 10 bis 13 Uhr im Bürgersaal und auf dem Europaplatz anbietet, kann man Croissants und knuspriges Baguette genießen. Kulturinteressierte wie Kulturschaffende freuen sich gleichermaßen, dass die Kulturmeile trotz Corona stattfindet, wenngleich auf Gewohntes teilweise verzichtet werden muss.

Ebenfalls bereits ab 10 Uhr öffnet die Freiwillige Feuerwehr Diedorf ihre Tore zum „Tag der offenen Türe“. Bei einer Fahrzeugausstellung stellt sie ihren Fuhrpark vor und bietet ganz Mutigen die Möglichkeit zur Drehleiterfahrt mit Blick über die Dächer von Diedorf. Der Erlös des Verkaufs von selbst gemachter Pizza ab Mittag vor dem Feuerwehrhaus, kommt der Vereinsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Diedorf zugute.

Johann Acher stellt im Diedorfer Rathaus aus

Mitten ins Kulturgeschehen geht es ab 11 Uhr. Dann ist die Rathausgalerie mit Bildern von Johann Acher geöffnet. Der Künstler ist vor Ort, sodass man sich mit ihm über seine Bilder unterhalten kann. Vor dem Rathaus erfreut zur gleichen Zeit der Musikverein Diedorf mit einem Standkonzert. Die Gemeindebücherei Diedorf beteiligt sich ebenfalls an der Kulturmeile und plant, dass der Bücherflohmarkt bei schönem Wetter auf dem Marienplatz vor der Bücherei stattfinden kann. Bei schlechtem Wetter wird in den Pfarrsaal ausgewichen mit Eingang bei der Bücherei und Ausgang oben im Pfarrgarten (Einbahnregelung).

Mom Bee und James Belcher gastieren im Diedorfer Zentrum für Begegnung. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Einen Besuch in direkter Nachbarschaft auf dem Marienplatz bietet der Förderkreis Eine Welt, der als besondere Überraschung den Aperitif „Herzgold“ anbietet. Mit dem Erlös wird das Projekt „Straßenkinder Rio“ unterstützt. Bei ungünstiger Witterung befindet sich der Stand im Umgang der Kirche.

Kulturtag schließt mit Liederabend und Hofkonzert

„Künstler der Moderne inspirieren dazu, selbst kreativ zu werden“, wissen die Mitglieder von „Kunst + Kultur + und Engagement“. Sie motivieren Besucher von 12 bis 16 Uhr, selbst zu Pinsel, Schere oder Druckerpresse zu greifen. Sie können ein eigenes Tisch-Leuchtobjekt im Stil von Hundertwasser oder Fensterbilder nach Matisse herstellen oder sogar mit einer historischen Kniehebelpresse drucken. Ab 13.30 Uhr bis 15 Uhr ruft die Kindertagesstätte Herz Mariä zu einem kreativen Gemeinschaftsprojekt auf. Groß und Klein sollen zusammenarbeiten, um „Diedorf bunt zu machen“.

Der bunte Kulturtag findet seinen Abschluss mit einem Liederabend und einem Hofkonzert. In einem illuminierten Klangraum erfreuen Sängerin Eva Gold und Pianist Tom Jahn um 18.30 Uhr in der Herz Mariä Kirche. Doch auch die Liebhaber von Jazz, Blues und Soul kommen auf ihre Kosten: Soulsängerin und bildende Künstlerin Mom Bee aus Vogelsang und der aus Atlanta Georgia/USA stammende Bluessänger James Belcher sorgen beim Hofkonzert im DieZ für Gänsehautfeeling. Die beiden Soulmusiker singen bekannte Klassiker aus Jazz, Blues und Soulmusik zum Ausklang der Kulturmeile. Begleitend zu der Musik sind Bildprojektionen von künstlerischen Arbeiten der Sängerin zeigen, zu sehen. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Bei allen Punkten der Veranstaltung gelten besondere Vorsichts- und Hygieneregeln.

