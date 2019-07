vor 40 Min.

Trotz Regen: Serenade ist Erfolg

Die Musikschule Zusmarshausen-Horgau wollte ihr Konzert eigentlich im Freien spielen. Kurzerhand ging es dann in die Halle

Die Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau veranstaltete ihre Serenade zum Jahresabschluss. Ursprünglich war ein Open-Air-Konzert am Martinsplatz im Herzen von Horgau geplant. Leider machte das schlechte Wetter den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung und so wurde das Konzert kurzerhand in die Rothtalhalle verlegt.

Der Leiter der Sing- und Musikschule Dominik Lehmeier lobte das vielfältige Fächerangebot der Musikschule. Davon konnten sich die rund 400 Zuhörer und Zuhörerinnen danach überzeugen. Den Anfang machte das KlingSing Projekt mit dem Stück „Die Waldmusikanten sind da“. Dafür hatte man kleine Baumstämme aufgebaut, auf denen die Kinder mit verschiedenen Instrumenten musizierten. Es folgten Beiträge aus vielen verschiedenen Fachbereichen. Die Holzblasinstrumente waren mit dem Klarinettenchor und dem Blockflötenensemble vertreten. Der Kinder und Jugendchor entführte das Publikum „Ins Land der Lieder“. Natalie Möbus und Sina Müller verzauberten die Zuhörer mit „The power of love“ und Denise Raduca beeindruckte mit ihrer Interpretation des Titels „Take me to church“.

Das erst im Januar neu gegründete Gitarrenensemble bestritt seinen zweiten Auftritt mit Bravour. Der junge Gitarrist Luca Harrer spielte mit seinem Lehrer Michael Lopac das Gitarrenduett Milonga vor, welches die Veranstaltung mit spanischen Klängen bereicherte. Des Weiteren sorgte das Percussion Ensemble für südamerikanische Klänge mit der „Samba re-reversed“. Der erst 13 Jahre alte Jakob Böck brillierte mit einer virtuosen Darbietung des Ungarischen Tanzes Nr. 5 und der Mamuschka-Polka. Das Blechbläserensemble und das Vororchester gaben einen Einblick in die Blasmusik.

Zum Abschluss spielte die Jazzcombo das berühmte Stück Moanin´ von Bobby Timmons, in dem, wie es für den Jazz üblich ist, eine Soloimprovisation zu hören war. Eine rundum gelungene Veranstaltung. (AL)

