vor 49 Min.

Trotz Verbot viel Verkehr an der Denzel-Kapelle in Emersacker

Plus Der Verkehr rund um die Denzel-Kapelle in Emersacker sorgt für Diskussionen. Außerdem verabschiedet sich der Gemeinderat von Kerstin Schwarz.

Von Simone Kuchenbaur

Kerstin Schwarz ist nicht länger Mitglied des Gemeinderats in Emersacker. Sie hat in der vergangenen Sitzung darum gebeten, ihr Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen zu dürfen. Private Gründe haben sie zu diesem Schritt bewogen. Nachrücker ist Thomas Köppe. Er wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung vereidigt.

Noch einmal war die Denzel-Kapelle Diskussionsthema im Gemeinderat. Kürzlich wurde wieder ein Bus an der Kapelle gesichtet, obwohl der Weg dorthin für Autos und Busse gesperrt ist. Zahlreiche Spaziergänger und Radfahrer sind hier unterwegs. Nun soll am Radweg ein zusätzliches Schild angebracht werden. Ein Hinweis "Rad-/Fußweg" steht hier schon. Auf dem Wegweiser zur Huber-Kapelle soll dieses Schild ebenfalls mit abgebildet werden.

Ärger über wilde Parkerei an der Denzel-Kapelle in Emersacker

Auch die Parksituation sorgt für Unzufriedenheit. Derzeit werde kunterbunt geparkt, erklärte der Bürgermeister Karl-Heinz-Mengele. Es sollen daher zwei bis drei Parkplätze ausgewiesen werden. Der Gemeinderat erhofft sich dadurch, dass das Fahrverbot auf dem Radweg besser wahrgenommen wird.

Bei dieser Gelegenheit sollen im Gemeindegebiet auch verblichene Schilder ausgetauscht werden. Außerdem wird der Verkehrsspiegel an der Einmündung der Sportplatzstraße in die Hauptstraße ersetzt. Der Gemeinderat entschloss sich für einen Anti-Frost-Spiegel.

Kindergarten : Die Arbeiten an den Außenanlagen sind größtenteils ausgeführt. Außerdem wurde das neue Schließsystem eingebaut.

: Die Arbeiten an den Außenanlagen sind größtenteils ausgeführt. Außerdem wurde das neue Schließsystem eingebaut. Mischgebiet Nord III: Der Auftrag für die Erschließung wurde vergeben. Die Arbeiten sollen am Montag, 26. Oktober, beginnen und bis Freitag, 4. Dezember, abgeschlossen sein. Für die Physiotherapiepraxis, die aus dem Saalgebäude im Schloss auszieht, um sich im Mischgebiet anzusiedeln, ist bereits ein Nachmieter gefunden. Mitte nächsten Jahres wird ein Versicherungsbüro in die Räume einziehen.

Der Auftrag für die Erschließung wurde vergeben. Die Arbeiten sollen am Montag, 26. Oktober, beginnen und bis Freitag, 4. Dezember, abgeschlossen sein. Für die Physiotherapiepraxis, die aus dem Saalgebäude im Schloss auszieht, um sich im Mischgebiet anzusiedeln, ist bereits ein Nachmieter gefunden. Mitte nächsten Jahres wird ein Versicherungsbüro in die Räume einziehen. Legionellen: Der geplante Austausch der Armaturen in der Kinderkrippe an einem Waschbecken, wo zu Beginn des Jahres ein Legionellenbefall festgestellt worden war, wurde noch einmal verschoben. Gemeinderat Andreas Lahner schlug vor, zur Lösung des Problems einen Durchlauferhitzer zu installieren. Der Tausch der Armaturen löse das Problem der Legionellengefahr nicht.

Der geplante Austausch der Armaturen in der Kinderkrippe an einem Waschbecken, wo zu Beginn des Jahres ein Legionellenbefall festgestellt worden war, wurde noch einmal verschoben. Gemeinderat schlug vor, zur Lösung des Problems einen Durchlauferhitzer zu installieren. Der Tausch der Armaturen löse das Problem der Legionellengefahr nicht. Feuerwehr : Der neugewählte Erste Kommandant Christian Wörz wurde vom Gemeinderat bestätigt.

Der neugewählte Erste Kommandant Christian Wörz wurde vom Gemeinderat bestätigt. Bürgermeister-Sprechstunde: Gemeinderat Thomas Baumann fragte nach, warum der Zweite Bürgermeister in den Sommerferien nicht die Bürger-Sprechstunde im Rathaus übernommen hat. Bürgermeister Mengele entgegnete hierauf, dass sich erfahrungsgemäß der Ansturm in den Sommerferien in Grenzen halte. Er sei per Telefon und E-Mail immer erreichbar gewesen und genau ein Bürger habe dieses Angebot genutzt.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen