Trotz der Corona-Lockerungen: Busunternehmer protestieren am Mittwoch in Berlin

Die Firma Nussbaum Reisen hat sich bereits an einer Demonstration in München beteiligt, um auf die wirtschaftliche Not der Reise- und Busunternehmen aufmerksam zu machen. Es fand ein langer Buskorso vor dem Wirtschaftsministerium von Minister Aiwanger statt. Am Mittwoch wird in Berlin demonstriert.

Plus Nach langem Stillstand geht es bei vielen Busunternehmen die Existenzangst um. Deshalb machen sich auch aus dem Landkreis Augsburg Busse auf einen weiten Weg.

Von Christoph Frey

" Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin:" Bei Fußballfans stehen diese Worte für Freude und große Hoffnungen auf einen einen Titel für ihre Elf. Bei Busunternehmen verbirgt sich dagegen hinter diesem Satz die nackte Existenzangst. Denn viele Familienfirmen haben die Beschränkungen und Verbote im Zuge der Corona-Pandemie wirtschaftlich schwer getroffen.

Trotz der Aufhebung des Gruppenreiseverbots in Bussen in Bayern wollen Busunternehmen aus dem Landkreis am Mittwoch in Berlin demonstrieren. Das sagte Markus Fleiner, Geschäftsführer der Firma Nussbaum-Reisen in Biburg, auf Anfrage unserer Zeitung. Der Grund für den groß angelegten Protest der Branche in der Hauptstadt: Die Busunternehmer fühlen sich im Vergleich zu Fluggesellschaften und der Bahn ungerecht behandelt und fordern mehr Geld vom Staat, das bisherige Paket des Bundes sei für die Busbranche unzureichend.

Bus-Unternehmer: 100 Tage Stillstand wegen Corona

Fleiner: „Uns wurde der Betrieb 100 Tage lang komplett untersagt.“ Die am Dienstag verkündete Lockerung der Corona-Bestimmungen bezeichnet Fleiner als „echten Lichtblick“. Nun könne man wieder Vereinsausflüge und Ähnliches anbieten. Die Busunternehmer aus dem Landkreis waren auch bei den Abgeordneten Hansjörg Durz (CSU, Bundestag) und Fabian Mehring (FW, Landtag) vorstellig geworden. Letzterer habe sich „sehr stark für unsere Branche eingesetzt“, so Fleiner.

Mehring meldete am Dienstag aus München "Mission erfüllt." Das Gruppenreiseverbot in Bussen werde aufgehoben und die volle Besetzung von Bussen sei nun auch in Bayern wieder möglich." Unterschiedliche Vorschriften in den Bundesländern hatten den Unternehmern diesbezüglich das Leben schwer gemacht.

Corona-Bestimmungen: Mehr Menschen dürfen ins Geschäft

Einen persönlichen Erfolg sieht auch der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Johann Häusler aus Biberbach in den am Dienstag verkündeten Lockerungen der Bestimmungen. Häusler bezieht sich auf die Reduzierung der Verkaufsfläche. Nunmehr darf auch in Bayern, so wie in Nordrhein-Westfalen schon länger, eine Person pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche im Geschäft sein. Häusler hatte das schon Mitte Mai gefordert, als in Bayern noch die 20-Quadratmeter-Grenze galt. Diese schade gerade Familienbetrieben mit kleinen Geschäften und vergleichsweise wenig Verkaufsfläche, kritisierte der Abgeordnete damals.

