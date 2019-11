vor 51 Min.

Tüftler helfen bei kaputten Geräten im Repair-Café

Nächstes Treffen findet in Meitinger Begegnungsstätte am Fiakerpark statt

Reparaturen, aber auch Tausch und Gedankenaustausch bietet das Repair-Café in Meitingen für alle Besucher an. Das nächste Repair-Café findet am Freitag, 13. Dezember, von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte am Fiakerpark Meitingen, Schulweg 6 statt.

Viele von uns haben irgendetwas Kaputtes im Keller rumstehen und möchten es aber nicht entsorgen, weil es vielleicht irgendwann repariert werden kann oder nur eine Kleinigkeit nicht funktioniert. Vieles kann man selbst nicht mehr reparieren – und zum Händler zu gehen ist zu teuer, weil doch nur eine Kleinigkeit kaputt ist?

Im Meitinger Repair-Café kümmern sich leidenschaftliche Handwerker, Hobbybastler und -tüftler mit ihrem gesammelten Reparaturwissen und schauen sich Staubsauger, Lampen, Fotoapparate, die Nähmaschine oder den Kaffeekocher ehrenamtlich an. Es wird ausprobiert, gefachsimpelt und im besten Falle natürlich repariert.

Außerdem ist das Repair-Café ein Ort des Austausches. Wer gerne tauscht – egal ob Hilfe beim Anpacken, alte Möbel oder auch nur Informationen – alle sind herzlich willkommen. Kaffee und selbst gebackener Kuchen stehen für den gemütlichen Nachmittag bereit. Das Repair-Café ist offen für alle und kostenlos, Spenden sind möglich. Eines ist aber zu beachten: Die Reparaturen erfolgen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe. Es entsteht kein Haftungs- oder Garantieanspruch. (AL)

unter Telefonnummer 08271/42460-58 (Gudrun Schmidbaur) oder 08271/802652 (Sandra Nentwich).

