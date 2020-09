vor 34 Min.

Türkische Familie kämpft für Nachzug ihres schwerbehinderten Sohns

Die Familie will ihren Sohn nach Deutschland holen. Momentan kümmern sich noch die Großeltern in der Türkei um ihn.

Plus Die aus der Türkei geflohenen Eltern wollen sich um den schwerbehinderten erwachsenen Sohn kümmern. Doch die Hoffnung auf Nachzug in den Kreis Augsburg ist gering.

Von Tobias Schertler

Als im Juli 2016 Explosionen die türkischen Städte Istanbul und Ankara erschütterten, galt Ibrahim* schon längst als Feind der Regierung. Bei dem Putschversuch von Mitgliedern des türkischen Militärs sollte die Regierung mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan ihrer Ämter enthoben werden. Das gelang nicht. Knapp zweieinhalb Jahre später flüchtet Ibrahim aus dem Land. Inzwischen lebt er mit seiner Frau und den Kindern im Augsburger Landkreis. Seit Juni dieses Jahres ist die restliche Familie in Deutschland, doch ein Kind fehlt.

Es ist der schwerbehinderte Sohn Engin, der in der Türkei bleiben musste. Er ist volljährig, aber nur minderjährige Kinder dürfen den Familiennachzug in Anspruch nehmen. Verzweifelt versucht Ibrahim seitdem, eine Einreiseerlaubnis für Engin zu bekommen.

„Wenn ich zurückgehe, bin ich tot“

Wenn sein Sohn nicht bald nach Deutschland kommen könne, werde Ibrahims Frau wieder in die Türkei gehen, sagt Ibrahim. Doch wird sie dort in Frieden leben können? Sie glaubt nicht daran: „Wenn ich zurückgehe, bin ich tot.“ Ibrahim gelte bei der Regierung als Gülen-Anhänger. Als solcher stünde auch seine Frau auf der Verfolgungsliste der Regierung, so Ibrahim. Sollte sie zurückgehen, bestünde das hohe Risiko einer Verhaftung.

Zurück in die Türkei gehen, das kommt für Ibrahim nicht mehr infrage. Nach einem neunmonatigen Gefängnisaufenthalt wusste er, was zu tun ist: flüchten. Über Griechenland kam er 2018 nach Deutschland. Im April dieses Jahres landete Ibrahim in seinem derzeitigen Wohnort. Nach der Flucht stellte sich heraus, dass Ibrahim zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden war. Der vermeintliche Grund: Mitgliedschaft bei der Gülen-Bewegung.

Engin versteht nicht, weshalb er nicht reisen kann

Noch immer fürchtet er sich, weshalb Ibrahims richtige Identität geheim bleiben muss. Der Redaktion ist sein echter Name bekannt. Das Gleiche gilt für seine Familie, seinen früheren Beruf und den aktuellen Aufenthaltsort. Lediglich Namen und Bild des Sohnes dürfen wir veröffentlichen.

Derzeit sieht Ibrahim seinen Sohn zweimal täglich über Videochats. In der Zwischenzeit werde der junge Mann von den Großeltern gepflegt, eine dauerhafte Lösung sei das nicht. Die Großeltern wären mit ihren Kräften bald am Ende. „Was meine Eltern schaffen, das machen sie“, erklärt Ibrahim. Sein Vater sei 81, die Mutter 72.

Engin sei eigentlich kein Erwachsener, meint Ibrahim. Deshalb verstehe er nicht, weshalb er nicht zu ihm reisen darf. „Engin ist zu 98 Prozent behindert. Er leidet unter Spastik und einer körperlichen wie geistigen Behinderung, durch die er sich selbst Schaden hinzufügt.“ Zum Beispiel schlage er seinen Kopf gegen Wände, fange an sich zu kratzen. Und weiter: „Er kann nicht laufen oder selber essen. Wenn man mit ihm spricht, versteht er es, antworten kann Engin aber nicht.“

Blickt man in sein Gesicht, erkennt man die Verzweiflung

Selbst spricht Ibrahim kaum Deutsch, Frau und Kinder ebenso wenig. Deshalb übersetzen zwei Dolmetscher. Einer von ihnen meint, den Geflüchteten schon oft weinen gesehen zu haben. Man glaubt es ihm. Ibrahim ist sportlich gebaut, doch blickt man in sein Gesicht, erkennt man die Verzweiflung. Bei der Ausländerbehörde des Landkreises habe er schon mehrmals persönlich vorgesprochen, vergeblich.

Ibrahim glaubt, es würde nur ein einziger Mensch über das Schicksal seines Sohnes entscheiden. Das stimmt so nicht. Auf Nachfrage bei der Pressestelle des Landkreises Augsburg bekommt man die Auskunft, dass die Ausländerbehörde am Visumverfahren von Frau und Kindern mitbeteiligt worden sei und eine Stellungnahme abgegeben habe. „Inhaltlich können wir hierzu aber keine detaillierten Auskünfte geben“, so die Pressestelle. Das Visumverfahren von Ibrahims Familie würde schließlich über die Deutsche Botschaft in Ankara laufen.

Die leitete unsere Anfrage an das Auswärtige Amt in Berlin weiter. Doch das kann keine Details aus dem Verfahren nennen. Aus Datenschutzgründen könnten „weitergehende Angaben zum Einzelfall“ nur mit einer Befreiung von der Verschwiegenheitspflicht gemacht werden. Die müsse aber vom Antragsteller selbst kommen. Auch vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat Ibrahim seine Geschichte schon dargelegt.

Hoffnung gibt es auch wegen eines Schlupfloches im Gesetz

Eine Asylhelferin aus Ellgau, Hermine Zwerger, hörte von dem Schicksal der Familie über einen Bewohner ihrer Asylunterkunft. Sie fragte sich: „Wie kann ich helfen?“ Also nahm sie Kontakt zu einem Anwalt in Berlin und zur Ausländerbehörde auf. Zudem werde die Familie von einigen Nachbarn unterstützt. Hoffnung gibt es auch wegen eines Schlupfloches im Gesetz. In Paragraf 36 des Aufenthaltsgesetzes ist der „Nachzug der Eltern und sonstiger Familienangehöriger“ geregelt. Damit sind unter anderem erwachsene Kinder gemeint. Kinder wie Engin also. „Zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte“ könnte solchen Familienmitgliedern demnach der Nachzug gewährt werden. Ibrahim und seine Familie sehen Engins Fall definitiv als einen mit besonderer Härte an.

Zurück zu Ibrahim. Momentan ist sein Tagesablauf simpel. Er lernt Deutsch und kümmert sich um seine Kinder. Eine Tochter hat dieselbe Krankheit wie Engin, sie benötigt noch ein wenig mehr Hilfe als die anderen. Als wir die Familie besuchten, lag das Mädchen nur regungslos im Bett. Weiterleben wie bisher möchte Ibrahim nicht. Irgendwann möchte er in Deutschland arbeiten, vielleicht ein Café eröffnen. „Ich möchte arbeiten und zurückzahlen, was Deutschland für uns gemacht hat.“

Doch um dazu in der Lage zu sein, will er Engin bei sich haben. „Ich muss auf ihn aufpassen und pflegen. Er ist ja mein Sohn.“

* Namen von der Redaktion geändert

