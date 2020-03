05.03.2020

Turbulenzen auf der Erlinger Bühne

Theatergruppe des Erlinger Sportvereins spielt „Für die Familie kann man nichts“ von Hans Schimmel

Von Peter Heider

Vorhang auf – die Theatergruppe des Sportvereins Erlingen unter Leitung von Reinhard Reiling sorgt ab Freitag, 6. März (Generalprobe), an fünf weiteren Abenden mit der Komödie „Für die Familie kann man nichts“, einem Dreiakter von Hans Schimmel, für unterhaltsame Stunden.

Ein Stück, das demonstriert, wie turbulent es in manch einer Großfamilie so zugehen kann. Und das erwartet die Besucher: Friedhelm Beierle (Thomas Häusler) ist das weiße Schaf in der Familie und hat endlich seine Traumfrau gefunden. Die einzige Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass sie die Familie bisher nicht kennengelernt hat, die man im Großen und Ganzen als „ungewöhnlich“ beschreiben kann. Da sind die Brüder Willi (Roman Schneider) und Hubert, genannt Hubbi (Matthias Zweer), die ständig für Chaos sorgen. Willi ist ein begnadeter Computerhacker, und Hubbi, ein nicht gerade sehr begnadeter Erfinder, hat einen ausgeprägten Sprachfehler, der oft fatale Auswirkungen hat.

Auch Schwester Hermine (Heidi Rasch) trägt nicht gerade dazu bei, das Bild einer heilen Familie aufrecht zu erhalten. Seit ihrem Urlaub in Indien stinkt sie dem Rest der Familie gewaltig, denn sie scheut das Waschwasser, und außerdem tut sie nichts, ohne vorher die Karten, die Sterne, den Kaffeesatz oder sonst etwas zu befragen. Gertruds (Irene Zugenmaier) große Leidenschaft ist gutes Essen. Die ganze Sache eskaliert, als Willi einen Job als Leichenwagenfahrer annimmt, was seinem Bruder Friedhelm auf keinen Fall zu Ohren kommen darf. Nach einer Fahrzeugpanne ist Willi dazu gezwungen, den „Inhalt“ des Fahrzeugs mit in die gemeinsame Wohnung zu nehmen, und die Leiche wird einfach wieder zum „Leben“ erweckt. Und somit kommt noch mehr Leben in die Bude …

Samstag, 7. März, Freitag, 13. März, Samstag, 14. März, Freitag, 20. März, und Samstag, 21. März. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Karten gibt es im Schreib- und Tabakwarenfachgeschäft Renates Truhe an der Meitinger Schloßstraße sowie an der Abendkasse.