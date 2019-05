19:07 Uhr

Typisierung für Emma: Wie Spender Leben retten

Für das kleine Mädchen Emma gibt es am Sonntag eine große Hilfsaktion in Horgau. Ein ehemaliger Spender berichtet, wie wichtig solche Aktionen sind.

Von Philipp Kinne

Die Einjährige Emma kämpft ums Überleben. Um den Blutkrebs zu besiegen, ist sie auf einen Stammzellenspender angewiesen. Doch den zu finden ist nicht leicht. Hunderte Menschen wollen sich am Samstag in Horgau testen lassen, ob sie als Spender in Frage kommen. Daniel Neff aus Zusmarshausen hat vor Jahren bei einer solchen Aktion mitgemacht. Er konnte einer jungen Mutter das Leben retten.

Erst vor zwei Wochen habe er einen Brief bekommen, erzählt der 27-Jährige. Der griechischen Mutter, für die er damals spendete, geht es gut. „Das zu hören ist ein tolles Gefühl“, sagt Neff. Keinen Moment habe er an der Entscheidung gezweifelt, Stammzellen zu spenden. Dabei ist das durchaus mit Aufwand verbunden. Schon als Schüler hatte Neff sich typisieren lassen. Zwei Jahre später habe er Post bekommen. Er komme möglicherweise als Stammzellenspender für eine Patientin Frage, hieß darin. Ob er tatsächlich spenden möchte, musste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht festlegen.

„Der Aufwand ist überschaubar und der Nutzen riesig“

Was folgte waren eine Menge gesundheitlicher Tests. Als klar war, dass die Werte stimmen, machte sich Neff auf in ein Krankenhaus. Bereut hat er das nie. „Der Aufwand ist überschaubar und der Nutzen riesig“, sagt Neff. Leider kenne er die junge Mutter aus Griechenland, für die er spendete, nicht persönlich. Die griechischen Behörden machen einen Kontakt unmöglich, erzählt Neff. Über die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) sei er aber immer wieder über den Zustand der Frau informiert worden. Auch heute, acht Jahre danach, bewegt den 27-Jährigen das Schicksal der Frau. Er will sich weiterhin für Typisierungen und den Kampf gegen Blutkrebs einsetzen.

Dass Aktionen wie die in Horgau vielen Menschen helfen können, zeigt auch ein Beispiel aus Gersthofen. Vor rund acht Jahren organisierte der Landkreis hier eine Typisierung für die DKMS. Die Bilanz des Tages übertraf alle Erwartungen: Insgesamt wurden 1530 Menschen als potenzielle Spender für schwerkranke Menschen gewonnen. Zwölf von ihnen konnten inzwischen als Spender vermittelt werden und einem Schwerkranken die Chance auf ein neues Leben schenken.

Typisierung in der Rothtalhalle in Horgau

Wie die DKMS mitteilt, erhält hierzulande im Schnitt alle 15 Minuten ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. In vielen Fällen stellt eine geeignete Stammzellspende die einzige Überlebenschance dar. Anders als noch vor einigen Jahren erfolgt die Typisierung inzwischen nicht mehr per Blutentnahme, sondern per Wangenabstrich und ist damit völlig schmerzfrei. Jede Typisierungsaktion und jeder neugewonnene Eintrag in die Spenderdatei steigert die Wahrscheinlichkeit, dass einem Patienten geholfen werden kann.

Zeitgleich zu der Aktion in Horgau werden zwei weitere Typisierungen bei Berlin und in Braunschweig stattfinden. Organisiert hat sie auch Simon Vogel aus Horgau. Er ist der Onkel der kleinen Emma und überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die er erfährt. Unterstützung gibt es zum Beispiel von den AEV-Profis Arvids Rekis und Henry Haase. Sie geben in Horgau eine Autogrammstunde für Emma. Auch Boxweltmeisterin Tina Schüssler wird bei der Aktion in der Horgauer Rothtalhalle vor Ort sein.

Die Typisierung findet am Samstag, 11. Mai, von 11 bis 16 Uhr in der Rothtalhalle in Horgau statt.

