Über 1000 Spender lindern die Not im Augsburger Land

Beim Wohltätigkeitsball in Zusmarshausen (links), beim Kleeblattlauf in Anhausen und bei vielen anderen Veranstaltungen und Aktionen wurde Geld für die Kartei der Not gesammelt.

Die Kartei der Not hat im nördlichen und westlichen Landkreis Augsburg vor allem Familien geholfen. Ein Problem taucht dabei immer häufiger auf.

Von Regine Kahl

Sabine M. ist vor zwei Jahren an Krebs erkrankt. Sie hat zwei Kinder, denen ihre ganze Sorge gilt. DieKartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung,konnte die Mutter auf ihrem Weg der Erkrankung unterstützen. Nun hat sie den Kampf leider verloren. Die jugendlichen Kinder müssen sich ohne ihre Mutter durchs Leben schlagen. Sie bleiben in der Wohnung, beide machen eine Ausbildung und organisieren ihr Leben alleine unter der Verantwortung des Älteren. Auch das Jugendamt und Helfer der Gemeinde stehen ihnen bei. Die Kartei der Not hilft den Jugendlichen bei ihrem schweren Start in ein eigenes Leben, damit sie das Nötigste haben und die Wohnung etwas umgestalten können.

Wohnen wird immer mehr zum größten sozialen Problem im Landkreis Augsburg. Das belegen auch die Anfragen, die an das Leserhilfswerk unserer Zeitung gestellt werden. Weil ein immer größerer Anteil des Einkommens für die Miete draufgeht, fehlt Familien nicht nur das Geld für andere Dinge, wie einen Kino- oder Zoobesuch. Die Kartei der Not half 25 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder es musste Einrichtung wie ein Kühlschrank, ein Herd oder ein Bett angeschafft werden. In neun Fällen unterstützte das Hilfswerk akut den Lebensunterhalt für Lebensmittel, Kleidung, Babybedarf …

Viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen

„Es gibt auch in unserer Region so viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen und bei denen man einfach helfen muss“, sagt Arndt Hansen, der Geschäftsführer der Kartei der Not. „Wir freuen uns in der Kartei der Not deshalb sehr über jede Spende, weil unser Leserhilfswerk nur dank dieser Spenden wirklich die Not lindern kann.“ Im Verbreitungsgebiet der Redaktion AZ Augsburger Land konnten in diesem Jahr 90 Menschen unterstützt werden. Insgesamt half ihnen die Kartei der Not mit rund 52.000 Euro. Über 1000 Spender trugen dazu bei.

Zu den größten Einzelunterstützern gehört die Haunstetter-Stahl-Stiftung „Familien in Not“. Gegründet wurde sie im Jahr 2012 von den Schwestern Hermine Haunstetter und Gertraud Stahl. Der Familie Haunstetter gehörte die gleichnamige Sägenfabrik in Augsburg. Die Stiftung der Familie wird von Reinhold Scheuermeyer und Hans Schwab, die eine gemeinsame Steuerkanzlei in Gersthofen haben, verwaltet. Zu den größten Spendern gehört auch die in Stadtbergen wohnende Katja Mayer, die mit ihrer km Sport Agentur den Firmenlauf organisiert hat.

Für jeden Treffer eine Spende

Es gab auch wieder einige Gemeinschaftsaktionen, um Geld für die gute Sache zu sammeln. Beispiele dafür ist der Verkauf von Tannenzweigen der Bayerischen Staatsforsten, die Oldtimer-Rallye des Landkreises, der Rotary-Kalender, die Kleeblatt-Läufe oder der Landkreis-Pokal der Sportschützen. Bei einer Aktion unserer Zeitung gab es bei der Torjäger-Ehrung für jeden Treffer eine Spende von Sponsoren. Außerdem geht jede Woche ein Einsatz bei der Elferwette unserer Zeitung an die gute Sache. In Zusmarshausen haben die Vereine einen Teil des Erlöses von der Wohltätigkeitsveranstaltung „Zus wie’s lacht und trinkt“ gespendet.

Die Hilfeanfragen kamen in 33 Fällen von Familien mit 85 Kindern. Die Kartei der Not konnte außerdem 47 Heimkinder bei Erholungsmaßnahmen, mit Weihnachtsgeschenken oder einem Fahrrad erfreuen. In 31 Fällen waren eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen.

In sieben Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um den Kindern einen Ausflug, die Mitgliedschaft im Verein oder eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen. Um Aufnahme ins Ellinor-Holland-Haus haben fünf Frauen gebeten, zweimal konnte eine Aufnahme auch erfolgen.

Jede Spende kommt zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden, zu der auch dieAZ Augsburger Land gehört.

Spendenkonto Zuwendungen an die Kartei der Not sind möglich auf das Konto 2030 bei der Stadtsparkasse Augsburg, IBAN DE97 7205 0000 0000 0020 30. Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger Ihre Adresse an, um eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt zu erhalten.

