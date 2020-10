vor 32 Min.

Über 300 Mal verkauft: Westheimer Fußballer erfindet Kartenspiel

Plus Adrian Dußler, der das Fußballspielen bei der SpVgg Westheim begonnen hat und nun in der Nähe von Würzburg kickt, hat das Kartenspiel "Partout" erfunden.

Von Oliver Reiser

Das Fußball-ABC hat Adrian Dußler bei der SpVgg Westheim erlernt. Mit den F-, E- und D-Junioren seines Heimatvereins war er Landkreismeister im Freien und schwäbischer Meister in der Halle. Sein Talent blieb nicht verborgen. Mit 15 Jahren wechselte er ins Jugendinternat des FC Bayern München, für den er in der U17- und U19-Bundesliga gespielt hat.

In dieser Zeit hat Adrian Dußler auch schon zwei-, dreimal mit Thomas Müller trainiert. "Ich werde mich wohl mehr daran erinnern als er", lacht der 25-Jährige. Trotzdem hat er dem ehemaligen Nationalspieler, der auf seinen sozialen Kanälen immer wieder seine Liebe zum Schafkopf teilt, ein Exemplar des von ihm erfundenen Kartenspiels geschickt.

Westheimer Dußler wollte eine App für Spieleabende entwickeln

Bereits Ende 2019 begann er mit zwei Freunden an der Entwicklung dieses Spiels, genannt "Partout", zu arbeiten. Mit einem Start-Up-Unternehmen wollten er und seine beiden Partner eine App für Spieleabende an den Start bringen und Turniere in Würzburg und Umgebung veranstalten. Doch die Corona-Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Spieleabende sind schwierig, wenn man sich nicht treffen darf", sagt Dußler, den es nach seiner Zeit im Internat des FC Bayern ins Fränkische verschlagen hat. Zunächst war er zwei Jahre beim 1. Schweinfurt 05 am Ball, später konnte er dann in Würzburg Sport und Studium verbinden. "Diese Stadt hat mich schon immer in ihren Bann gezogen", schwärmt Dußler. Aktuell kickt er beim TSV Abtswind, mit dem er von der Landesliga in die Bayernliga Nord aufgestiegen ist.

Aus der Ferne verfolgt er noch immer die Ergebnisse der SpVgg Westheim, für die sein Bruder Marius spielt. Der hat ihn auch für die Tennismannschaft des TC Neusäß rekrutiert. "Ich habe sogar einmal gespielt", lacht der ehemalige bayerische Meister der U12 und U14, der sogar schon an deutschen Meisterschaften teilgenommen hat. Alle vier bis sechs Wochen kommt Adrian Dußler nach Hause, besucht Familie und Großeltern. "Mama freut sich dann immer, wenn ich koche", lacht er.

Da über Monate auch im Fußball nichts los war, hatten Adrian Dußler und seine Freunde genügend Zeit, dieses Kartenspiel zu entwickeln. Hier konnte der ehemalige Student der Wirtschaftswissenschaften seine Stärken als Spielmacher beim Fußball einbringen: Kreativität, taktisches Denken und Spielverständnis. "Partout ist ein Stichspiel, bei dem es vor allem auf eine gute Taktik und eine clevere Spielweise ankommt", so Dußler.

Welche Rolle "König" und "Königin", die "Alchemistin" oder der "Hofnarr" spielen

Bereits als Kind hat er sich mit seinem Bruder Marius immer wieder Spiele überlegt, und diese dann bei Familienfeiern vorgestellt. Aus dieser Erfahrung entstand nun "Partout", eine Mischung aus Schafkopf, Waddeln und Wizard. Jeder Spieler sagt vor Beginn der Runde an, wie viele Stiche er machen wird. Schafft er die angesagte Anzahl, gibt es Bonuspunkte.

So sehen die Karten des Spiels "Partout" aus. Bild: Sammlung Dußler

Neben den 36 Zahlenkarten gibt es sechs Spezialkarten wie die "Alchemistin", den "Mathematiker", den "Hofnarr", "König" und "Königin" oder das "Verließ", die den Spielverlauf total auf den Kopf stellen können. "Taktische Überlegungen müssen ständig abgewandelt werden und am Ende braucht der Sieger natürlich auch ein Quäntchen Glück", lacht Adrian Dußler.

"Partout" ist außerdem ein Partnerspiel, denn dann sei die Hemmschwelle kleiner: "Alleine kommen nur wenige zu einer Veranstaltung oder treffen sich mit Freunden über eine App. Wenn man zu zweit ist, ist das etwas anders", glaubt er.

Präsentation auf der digitalen Spielwarenmesse

Über 300 Mal ist das Spiel inzwischen verkauft worden. Ende Oktober wird er es auf der dieses mal digital stattfindenden Spielwarenmesse in Essen vorstellen. Bei seinem ehemaligen Jugendverein FC Bayern München ist "Partout" schon angekommen. Während eines Besuchs bei seinem ehemaligen Betreuer im Bayern-Internat hat er einige Spiele zurückgelassen. Von FCB-Star Thomas Müller steht eine Rückmeldung noch aus. "Möglicherweise weil er zuletzt mit der Erringung von fünf Titeln ja stark beschäftigt war", hat Dußler die Hoffnung noch nicht aufgegeben.

Das Kartenspiel "Partout" kann zum Preis von 7,90 Euro auf der Homepage von SpielMr bestellt werden

Lesen Sie auch:

Themen folgen