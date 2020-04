10:17 Uhr

Über den Fuß gefahren: Baggerfahrer verletzt seinen Arbeitskollegen in Welden

Gegen den 59-Jährigen Baggerfahrer wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Montagvormittag gegen 11 Uhr in Welden gekommen. Laut Polizei fuhr ein 59-jähriger Baggerfahrer mit seinem bereiften Kompaktbagger auf einer Straßenbaustelle in Welden, Obere Bahnhofstraße, rückwärts und übersah hierbei einen 40-jährigen Straßenarbeiter. Der Baggerfahrer fuhr über den Fuß des Arbeitskollegen, der leicht verletzt vorsorglich mit dem Sanka in die Uniklinik Augsburg eingeliefert wurde. Gegen den Baggerfahrer laufen Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung. (kinp)