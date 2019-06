vor 2 Min.

Übers Netzwerk viel Energie eingespart

Pilotprojekt im Industriepark übertrifft die Erwartungen

Energieeffizienz, Ressourcenschonung, aber auch Klimaschutz durch Reduzierung von Treibhausgasemissionen sind in den letzten Jahren zu Megathemen geworden. Mit existenzieller Bedeutung für Unternehmen, die viel Energie für ihre Prozesse benötigen und andererseits im internationalen Wettbewerb bestehen müssen.

Die MVV als Betreibergesellschaft des Industrieparks Gersthofen hat deshalb im Jahr 2015 das auf drei Jahre befristete „Gersthofer Energieeffizienz-Netzwerk Industrie“ (kurz: GEENI) initiiert. Grundlage für dieses Netzwerk war die im Dezember 2014 von der Bundesregierung mit führenden Wirtschaftsverbänden vereinbarte Initiative zur Gründung von 500 Energieeffizienz-Netzwerken in Deutschland bis 2020. Denn neben der Umstellung der Energieerzeugung auf regenerative Energieträger ist die Verringerung des Verbrauchs und eine Verbesserung der Effizienz ein zentrales Ziel der Energiewende.

Jetzt wurde GEENI mit Erfolg abgeschlossen – das Netzwerkziel wurde sogar deutlich übertroffen. Netzwerkpartner waren neben der MVV drei Chemieunternehmen aus dem Industriepark Gersthofen (KRATON Chemical GmbH, CABB GmbH und die Clariant Plastics & Coatings Deutschland GmbH), der Industriedienstleister Bilfinger Maintenance GmbH sowie die IGS Netze GmbH. Von außerhalb des Industrieparks haben sich die SGL Group mit Sitz in Meitingen und die Johns Manville GmbH aus Bobingen an dem Erfahrungsaustausch beteiligt. GEENI wurde unterstützt durch einen energietechnischen Berater des BFE Instituts für Energie und Umwelt in Mühlhausen/Heidelberg. Ziele waren die Einsparung von Primärenergie, die Reduzierung von Treibhausgasemissionen sowie die gemeinsame Steigerung der Energieeffizienz im Rahmen eines zielgerichteten Erfahrungsaustausches.

Insgesamt wurde nach Angaben der MVV in drei Jahren eine Einsparung von fast 100 Gigawattstunden Strom und Wärme erreicht, die CO2-Bilanz wurde um rund 40000 Tonnen Treibhausgasemissionen verbessert. Das seien mehr als 150 Prozent des Planzieles, so MVV-Sprecherin Ingrid Knöpfle.

Neben genereller Energieeinsparung wurden in den Bereichen Beleuchtung, Prozesswärmeversorgung und Drucklufttrocknung die größten Potenziale generiert und zum größten Teil bereits umgesetzt.

MVV-Geschäftsführer Heinz Mergel dankte dem Team für die erfolgreiche Zusammenarbeit im Sinne der Energiewende.

Aufgrund der sehr guten Ergebnisse wurde beschlossen, ein weiteres Netzwerk zu gründen und auf der Basis von GEENI weiterzuarbeiten. Die Laufzeit für das neue Netzwerk „LEEN2019“ beträgt zwei Jahre. Netzwerkmoderator Herbert Rauscher, bei MVV verantwortlich für die Energieversorgung, wirbt: „Unser neues Netzwerk besteht momentan aus sechs Partnern, die hauptsächlich aus der sehr energieintensiven chemischen Industrie kommen. Weitere Partner sind in unserer erfolgreichen Runde herzlich willkommen.“ (AL)

Themen Folgen