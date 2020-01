Übersicht über Immobilienpreise: Diese Infos müsste es überall geben

Der Kauf eines Eigenheims ist die wichtigste Investitionsentscheidung im Leben vieler Menschen. Dafür gibt es im Augsburger Land jetzt einen guten Service

Die Entscheidung, ein Haus zu bauen oder eine Wohnung zu kaufen, ist im Leben vieler Menschen eine ganz wichtige Weichenstellung für die nächsten Jahrzehnte – nicht zuletzt der Preise wegen, die aktuell aufgerufen werden. Der teure Traum vom Eigenheim kann mit ein wenig Pech rasch zum Albtraum werden. Deshalb will der Schritt zum Eigenheimbesitzer wohl überlegt sein - so mancher würde als Mieter ein finanziell sorgenfreieres Leben führen.

Bericht bietet eine gute Übersicht über Immobilienpreise im Augsburger Land

Der nun erstmals vorgelegte Grundstücksmarktbericht für den Landkreis Augsburg zeigt, wie sehr die Preise in den vergangenen Jahren galoppiert sind. Das ist ebenso wenig eine Überraschung wie die Tatsache, dass sich in Langerringen günstiger ein Haus finden ließe als in Neusäß und Stadtbergen.

Dennoch bietet der Bericht Verbrauchern eine erste fundierte Orientierung über den Wert von Häusern, Wohnungen und Grundstücken im Augsburger Land und das ist deutlich mehr, als es bisher gab. Vor der wichtigsten Investition im Leben vieler Menschen kann gründliche Information nicht schaden und es ist gut, wenn der Landkreis dabei hilft. Schön wäre, wenn dieser Service auch für andere Landstriche unkompliziert abrufbar wäre.

Themen folgen