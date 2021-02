18:36 Uhr

Überwachungsvideo zeigt: So wehrt ein beherzter Ladeninhaber einen Überfall ab

Plus Dem Stadtberger Ladeninhaber Arnold Neufeld gelingt es, einen mit einem Messer bewaffneten Räuber in die Flucht zu schlagen. Ein Video aus der Überwachungskamera zeigt den Tatablauf.

Von Matthias Schalla

Der Überfall dauerte nur wenige Sekunden. Doch es waren dramatische Szenen, die sich am Mittwochabend in dem kleinen Lottogeschäft in Stadtbergen in der Bismarckstraße abgespielt haben. Wie berichtet hatte kurz vor Ladenschluss ein junger Mann mit einem Messer in der Hand das Geschäft betreten. Allerdings hatte er wohl nicht mit der blitzschnellen Reaktion und der unerschrockenen Gegenwehr des Besitzers gerechnet.

Die Geschäfte waren gut gelaufen an diesem Mittwoch. "An dem Wochentag kommen abends kurz vor Ladenschluss immer noch viele Lottospieler", sagt Arnold Neufeld. Seit fünfeinhalb Jahren betreibt der 37-Jährige mittlerweile das Geschäft zusammen mit seiner Frau Valeriya. Er hat viele Stammkunden, die meisten kennt der 37-Jährige mit Namen. Als gegen 17.30 Uhr die Türklingel einen neuen Kunden vermeldete, dachte er sich daher nichts dabei. "Ich war hinten in meinem Büro mit der Abrechnung beschäftigt und ging davon aus, dass jemand noch schnell sein Kreuzchen am Lotto-Tresen hinten an der Wand machen möchte." Doch als er einen kurzen Blick auf den Monitor seiner Überwachungskamera warf, stutzte er. Auf dem Bildschirm war niemand zu sehen.

Nach den Fußtritten des Ladeninhabers geriet der Räuber ins Straucheln

Neufeld wollte nachschauen, wo der vermeintliche Kunde geblieben war. Was er allerdings dann zu sehen bekam, jagte seinen Puls in die Höhe. Zwischen der Kasse und dem Regal mit den Tabakwaren stand ein maskierter Mann. In der rechten Hand ein Messer, links eine schwarze Tüte. "Mach sofort die Kasse auf, sonst stech ich dich ab", habe er geschrien. Arnold Neufeld reagierte blitzschnell. "Ich habe zunächst mit links seinen Arm mit dem Messer zur Seite geschlagen und ihm dann einen Fußtritt in den Bauch versetzt." Der Räuber geriet ins Straucheln.

Vor dem Lockdown trainierte Arnold Neufeld in einem Studio in Pfersee bei Kadir Bacaksiz die asiatische Kampfkunst Wing Chun. Bild: Marcus Merk

Rückwärts taumelte der Maskierte aus dem Kassenbereich. Um nicht zu stürzen, suchte er Halt am Tabakregal. Neufeld setzte nach. Ein zweiter Fußkick in den Bauch beförderte den Räuber endgültig hinter den Tresen. Doch die Situation blieb kritisch. Auf der einen Seite der Ladentheke stand der maskierte und mit einem Messer bewaffnete Mann, auf der anderen Seite Arnold Neufeld. Was der Täter allerdings nicht wusste - der 37-Jährige treibt schon sein Leben lang Sport. Vor dem Lockdown trainierte er in einem Studio in Pfersee bei Kadir Bacaksiz die asiatische Kampfkunst Wing Chun. Diese traditionelle Technik soll nach einer mündlichen Überlieferung zurück auf das untergegangene Shaolin-Kloster in der chinesischen Provinz Fujian gehen und ähnelt dem Kung-Fu.

Seine Frau hatte den Hocker eigentlich schon lange wegwerfen wollen

Arnold Neufeld nutzte die Verunsicherung des Räubers aus und griff nach einem Hocker, der unter dem Ladentresen stand. "Das hässliche Ding hatte ich eigentlich schon lange wegwerfen wollen", sagt seine Frau Valeriya. Gut, dass sie es nicht getan hat. Der 37-Jährige packte den Schemel an den Füßen und schlug damit geschützt vor möglichen Messerattacken nach dem jungen Mann. "Anhand seiner hellen Stimme schätze ich ihn auf höchstens 20 Jahre", sagt Neufeld. Nun ergriff er die Initiative. "Ich schaute ihn an und tat so als würde ich auf ihn zulaufen wollen." Der Räuber gab schließlich auf. "Er drehte sich um und lief raus."

Der Stadtberger Ladeninhaber Arnold Neufeld lässt sich von einem bewaffneten Räuber nicht einschüchtern und setzt sich zur Wehr - mit einem Hocker.

Kurz überlegte Neufeld, ob er nun überhaupt die Polizei rufen sollte. Der Dieb war ja ohne Beute von dannen gezogen. "Ich dachte dann aber, dass möglicherweise weiterhin eine Gefahr von ihm ausgehen könnte." Nur wenige Minuten nach dem Notruf stand daher die Polizei in seinem Geschäft. Seine Frau ist heute noch überrascht, wie professionell die Beamten gearbeitet hätten. "Sie haben nicht nur sofort mit mehreren Streifenwagen nach dem Täter gefahndet", sagt sie. Auch Kripo und Kriminaltechnik seien sofort vor Ort gewesen, um DNA-Spuren zu sichern und Fingerabdrücke zu nehmen. "Ich bin immer noch ganz fasziniert von der Schnelligkeit und Präzision ihrer Arbeit", lobt sie die Polizei. Die hört das Kompliment natürlich gerne, warnt aber davor, sich bei einem Überfall selbst in Gefahr zu begeben.

Ein Held will der Stadtberger Arnold Neufeld nicht sein

"Gerade bei bewaffneten Tätern sollte man sich defensiv verhalten und im geeigneten Moment nach Hilfe rufen sowie umgehend die Polizei verständigen", rät Talib Khachab von der Pressestelle des Präsidiums. "Eine ohnehin gefährliche Situation sollte nicht zusätzlich durch Provokationen verschärft werden." Sich selbst in Schutz zu bringen, hätte hier oberste Priorität. Arnold Neufeld kann den Ratschlägen nur zustimmen. "Geld ist ersetzbar", sagt er. "Ein Menschenleben nicht." Seiner Frau habe er daher eindringlich eingeschärft, bei einem Überfall "einfach rauszulaufen oder sich in einem Raum einzusperren." Er selbst ist den anderen Weg gegangen und hat sich dem Täter zur Wehr gesetzt. Ein Held aber will er nicht sein. "Ich habe eher reflexartig gehandelt", sagt der 37-Jährige. Auf den Überfall wird er nun jedoch reagieren.

"Ich werde weitere zusätzliche Kameras im Kassenbereich anbringen." Dies rät er auch anderen Geschäftsinhabern. Dies sei keine teure Investition und könne nicht nur mögliche Diebe abschrecken, sondern auch später bei der Aufklärung helfen. Und wenn jetzt die Türklingel erneut ertönt, dann schaut Arnold Neufeld lieber zweimal hin, wer gerade seinen Laden betreten hat.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen