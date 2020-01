vor 22 Min.

Umfahrung: Anwohner in Streitheim und Auerbach fürchten mehr Verkehr

Auf den kleinen Straßen in Streitheim und Auerbach ist kein Platz für Lastwagen. Anwohner beklagen Verkehrschaos seitdem ein Stück der Umfahrung geöffnet wurde.

Von Philipp Kinne

Es ist eine enge, kurvenreiche Straße, die durch den Zusmarshauser Ortsteil Streitheim führt. Eigentlich nicht ausgelegt für große Lastwagen, meinen Anwohner. Doch genau die seien hier zunehmend unterwegs. Ein Grund: Die Öffnung des Teilabschnitts der Umfahrung Adelsried zwischen Ehgatten und Streitheim, meint der Streitheimer Ewald Schwendemann. Er und andere Anwohner fühlen sich von der Politik im Stich gelassen.

Schwendemann wohnt direkt an der Weldener Straße, die durch Streitheim führt. Viele Lastwagen nutzten den Weg, um ein paar Kilometer zu sparen. Oder um der Autobahn-Maut aus dem Weg zu gehen. Das Problem: Sobald sich zwei Lastwagen in Streitheim entgegenkommen, müssten sie auf den Gehweg ausweichen. Hinzu komme, dass die Straße eine Steigung von rund 15 Prozent habe. „Wenn die Laster den Berg hochfahren, ist die Feinstaubbelastung für uns Anwohner sicher hoch“, sagt Schwendemann.

„Gegen den Willen der meisten Streitheimer“ durchgesetzt

Der 76-Jährige stand der Umfahrung Adelsried von Anfang an kritisch gegenüber. Die Befürchtung, dass der Verkehr in seinem kleinen Ort drastisch zunehmen würde, sei nicht neu. Die Politik habe das Problem allerdings ignoriert. Die Umfahrung sei „gegen den Willen der meisten Streitheimer“ durchgesetzt worden. Nun stelle sich die Frage, was die Politik gegen das Verkehrschaos in den kleinen Orten in Autobahnnähe unternehmen wird?

Diese Frage stellt sich auch Johann Kohler aus dem Horgauer Ortsteil Auerbach. Er sagt: „Schon jetzt zeigen die Fußwege und Bankette entlang der Streitheimer Straße in Auerbach große Schäden.“ Denn bei Gegenverkehr müssten breitere Fahrzeuge auf den Gehweg ausweichen.

Fahrzeugen mit mehr als 7,5 Tonnen die Durchfahrt verbieten

Hoffnung für die Anwohner sollte ein interkommunaler Antrag an den Landkreis bringen. Er sollte die Durchfahrt für Lastwagen in Auerbach und Streitheim verhindern. Auf den Weg gebracht haben den Antrag die Fraktion SPD/Aktives Bürgerforum in Zusmarshausen sowie die CSU-Fraktion in Horgau. Ziel ist es, Fahrzeugen mehr als 7,5 Tonnen die Durchfahrt auf den Straßen zu verbieten. Da es sich dabei um Kreisstraßen handelt, muss der Landkreis dem Antrag zustimmen. Die Kommunen können das Lkw-Verbot nicht eigenständig verabschieden.

Bisher sei es so, meint Johann Kohler: „Wenn der Ort Auerbach beim Ministerium, staatlichen Bauamt oder bei der Straßenverkehrsbehörde fällt, geht die Ampel in den Amtsstuben auf Rot.“ Außer den Briefen zwischen Bürgerinitiative, Gemeinde und Behörden, die mittlerweile Ordner füllen, geschehe nichts. Zuletzt war wegen der angespannten Verkehrssituation auch Verkehrsminister Hans Reichhart ( CSU) vor Ort in Auerbach. Gemeinderäte eine lange Liste an Forderungen an den Verkehrsminister. Konkret ging es dabei zuletzt um eine Tempo-30-Zone in Auerbach, stationäre Blitzeranlagen oder eine Querungshilfe für Radfahrer. Konkret wurde allerdings keine dieser Forderungen.

Schon damals wurde über ein Verbot für Lastwagen diskutiert

Und auch der Antrag zum Lkw-Verbot in Auerbach und Streitheim scheint zunächst gescheitert. Wie Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner auf Anfrage mitteilt, habe der Landkreis den Antrag geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass ein Lkw-Verbot zunächst nicht umsetzbar sei. Hintergrund dieser Entscheidung sei ein ähnlicher Antrag aus dem Jahr 2015. Schon damals wurde über ein Verbot für Lastwagen diskutiert. Der Landkreis habe daraufhin auch die übergeordneten Behörden, bis hin zum Innenministerium, eingeschaltet, um den Antrag zu prüfen. Schon damals sei man zu dem Schluss gekommen, dass das Verbot nicht zulässig ist. Diese Entscheidung dürfe man nun nicht ignorieren, heißt es in einem Schreiben des Landkreises an die Gemeinde Horgau. Allerdings sagt der Kreis zu, nach Fertigstellung der Umfahrung Adelsried, erneut Verkehrszählungen durchzuführen.

Für Bürgermeister Hafner ist diese Antwort mehr als ernüchternd. „Gerade jetzt brauchen wir das Verbot“, sagt er. Schließlich sei wegen der Teilöffnung der Umfahrung derzeit mehr Verkehr als voraussichtlich nach Fertigstellung unterwegs. Hafner will das Thema aber nicht aufgeben. Er sagt: „Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball“. In der kommenden Sitzung des Gemeinderats soll diskutiert werden, inwiefern die Gemeinde auf die Antwort des Landkreises reagieren kann.

