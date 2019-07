vor 18 Min.

Umfrage: Wenn schon Kinder Angst vor Mobbing haben

Laut einer Studie erleben ein Viertel der Kinder Hänseleien und Gewalt in der Schule. Was Pädagogenim Augsburger Land zu ihren Erfahrungen sagen.

Von Gerald Lindner und Angela David

Hänseleien, Ausgrenzung, Mobbing, körperliche Gewalt – all das ist an unseren Schulen leider keine Seltenheit mehr. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Die Ergebnisse lassen teilweise aufhorchen: So fühlen sich ein Viertel aller befragten Kinder und Jugendlichen in der Schule nicht sicher. Ein Ergebnis, dass Fachleute und Pädagogen nicht überrascht.

„Es gibt im Wesentlichen zwei Richtungen: Zum einen haben die Möglichkeiten, ohne große Gefahr Mobbing zu betreiben, mithilfe des Internets deutlich zugenommen“, sagt die Leiterin der Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule, Sigrid Puschner. „Und auch die Qualität solcher Gewalt nimmt zu.“ Zum anderen sei auch die Sensibilität gegenüber Gewalt deutlich größer geworden. „Was man früher oft als Streit hingenommen hat, wird heute von vielen Eltern bereits als Mobbing betrachtet. Schubsen und dergleichen, was es immer gab, eskaliert heute öfter.“ Es habe sich andererseits eine regelrechte „Angstmachergesellschaft“ etabliert.

Konfliktgespräche mit Schülern nehmen zu

„Wir nehmen jeden dieser Fälle ernst“, betont Sigrid Puschner. Es sei vor allem wichtig, dass die Schüler ihre Angst den Lehrern oder den Jugendsozialarbeitern anvertrauen. „In den letzten Jahren verzeichnen wir eine absolute Zunahme dieser Konfliktgespräche.“ Über Einrichtungen wie den Klassenrat, die Vertrauenslehrer, aber auch Klassenprojekte mit externen Experten sollen die Kinder schon im Vorfeld lernen, wie sie Konflikte bewältigen können. „Gerade die externen Experten kosten viel Geld, aber wir erhalten hier viel finanzielle Unterstützung durch unseren Förderverein und die Stadt Gersthofen.“

Dass laut der Bertelsmann-Studie viele Kinder Angst haben, auf die Straße zu gehen, kann Sigrid Puschner nachvollziehen: „Wenn mir überall erzählt würde, wie gefährdet ich bin, dann hätte ich als Kind allein draußen auch Schiss.“

Nicht alle Probleme spielen in der Schule

„Die Anforderung an Schulen ist enorm hoch, aber für dieses Thema ist nicht nur die Schule verantwortlich, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, meint Diplom-Sozialpädagogin Beate Sigl, Fachbereichsleiterin bei der St. Gregor Jugendhilfe und zuständig für die Jugendarbeit an Schulen im nördlichen Landkreis Augsburg. Denn man könne nicht alle Probleme nur auf die Schule projizieren.

Die Sozialpädagogen an den Schulen erleben täglich Auseinandersetzungen zwischen Schülern und anderen Problemen. Um für ein Klima zu sorgen, in dem sich alle wohlfühlen, braucht es „souveräne Erwachsene, die verlässlich sind und dem Kind auf eine zugewandte Art Grenzen setzen“, sagt Beate Sigl.

Gabriele Wagner, Leiterin der Fischacher Familienstation, überrascht es, dass sich drei Viertel der Kinder wohlfühlen, „das ist gar nicht so wenig“, findet sie. Man müsse bei der Studie genauer hinschauen, was die Kinder meinen. „Was macht die Kinder unsicher“, fragt sie. Dies sei in der heutigen Zeit, wo ein Streit unter Kindern gerne mal als „Mobbing“ bezeichnet werde, fraglich. Oft habe das Verhalten der Eltern damit zu tun, wie sicher sich Kinder fühlen. „Eltern reagieren heutzutage sehr stark auf Bedrohungen, manchmal etwas vorschnell.“ Diese Angst übertrage sich auf die Kinder. Sicher fühlen sich Kinder ihrer Meinung nach, wenn die Eltern ihnen Selbstbewusstsein, Eigenverantwortung und gesunde Streitkultur beibringen.

200 Notinseln im Augsburger Land

Das Sicherheitsgefühl der Kinder sollte auch die Einführung der „Notinseln“ stärken. Im Landkreis haben rund 200 Geschäfte, Kitas und Rathäuser den „Notinsel“-Aufkleber an der Türe. Hierher können sich Kinder flüchten, wenn sie Probleme haben oder vor Gefahr und Gewalt flüchten müssen. Die Stiftung Hänsel + Gretel hat dieses Konzept 2002 initiiert und überträgt es seitdem bundesweit auf Städte, Gemeinden und Landkreise.

Doch das Konzept ist entweder wenig bekannt oder es gibt wenig Notfälle. „Bei mir hat noch nie ein Kind Hilfe gesucht“, sagt Christoph Kain, Inhaber des Diedorfer Reisebüros. Und er habe das noch von keinem seiner Kollegen mit Notinsel-Standpunkten gehört. Auch in die „Lexehexe“ in Fischach sei noch nie ein hilfesuchendes Kind gekommen, sagt die Chefin Marion Hallamay. „Vielleicht ist bei uns auf dem Land halt doch noch die Welt in Ordnung“, mutmaßt sie. „Auch wenn sie nicht häufig in Anspruch genommen werden, allein, dass es Notinseln gibt, erhöht das Sicherheitsgefühl“, sagt Gabriele Schmidthals-Pluta, die sich mit dem Verein „Sicheres Leben“ für Notinseln einsetzt. (Symbolfoto: Ulrike Eicher)

