Umfrage startet: Wie gesund sind die Biberbacher?

Plus Bis Anfang Oktober können sich die Bürger von Biberbach an einer Umfrage zum Thema Gesundheit beteiligen. Was mit den Daten aus den Fragebögen passieren soll.

Bereits seit zwei Jahren gibt es das Präventions- und Gesundheitsförderungsprojekt „Vital dahoim – Gesunder Markt Biberbach“. Mit einer neuen Befragung der Bürger soll ein weiterer Schritt gemacht werden.

Nach einer erfolgreichen Bürgerbefragung Ende 2018, wurden im letzten Jahr verschiedene Aktionen und Kurse rund um das Thema Gesundheit angeboten. Besonders hervorzuheben sind neue Angebote für Kinder wie der Schulranzentag, QiGong und die Einrichtung eines Entspannungsraums in der Grundschule. Mit „Biberbach in Balance“ soll das Angebot für die Zielgruppe der Älteren vor Ort ausgebaut werden.

Wegen Corona Angebote an der Luft

Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie lag der Fokus im Frühjahr und Sommer auf Aufklärung, Online-Angeboten und Angebotsformaten an der frischen Luft wie einer Kräuterwanderung und einem E-Bike-Kurs.

In naher Zukunft sollen wieder neue Angebote starten und Erfolgsformate weitergeführt und verstetigt werden. Jetzt steht ein kurzer Fragebogen online und zusätzlich vor Ort im Rathaus zur Verfügung. Mit neun Fragen auf zwei Seiten möchte die Gesundheitsmanagerin Lena Malsch in den kommenden vier Wochen „wichtige Erkenntnisse für die weitere Projektarbeit, welche durch den Corona-Ausbruch maßgeblich beeinflusst wurde“ ableiten.

Fragebogen steht online zur Verfügung

Für Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren gibt es einen eigenen Fragebogen, der ausschließlich online zur Verfügung steht. Bürgermeister Wolfgang Jarasch ruft alle Bürger zur Teilnahme auf, denn „mit nur fünf Minuten, können Sie die Gesundheits- und Lebensqualität vor Ort aktiv mitgestalten“. Die Teilnahme ist bis zum 2. Oktober vor Ort im Rathaus Biberbach oder auf der Webseite www.vital-dahoim.de möglich. Für die Erhebung und Auswertung der Daten ist die Uni Augsburg verantwortlich. (AZ)

Rückfragen beantwortet Manfred Agnethler unter manfred.agnethler@geo.uni-augsburg.de.

