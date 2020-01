vor 45 Min.

Unabhängige Bürger stehen in Thierhaupten vor dem Aus

Für die Kommunalwahlen läuft der Thierhauptener Gruppierung die Zeit weg. Viele im Ort beklagen das drohende Aus, doch der Fraktionssprecher hat wenig Hoffnung.

Von Laura Gastl

Für die Unabhängigen Bürger Thierhaupten (UB) läuft die wohl vorerst letzte Periode im örtlichen Marktgemeinderat. Fraktionssprecher Dieter Tronecker begründet: „In den vergangenen Wochen hat sich gezeigt, dass sich zu wenige aktiv in der Gruppierung engagieren wollen.“

Angesichts der Kommunalwahlen im März ließe sich zwar der eine oder andere potenzielle Kandidat finden, wolle jedoch in der Liste möglichst weit hinten stehen und kein Amt übernehmen. „Ohne funktionierende Mannschaft im Hintergrund macht das keinen Sinn mehr“, ist sich Tronecker im Klaren.

Insbesondere die Interessen der Ortsteile vertreten

Entstanden sind die UB vor vielen Jahren aus der Idee heraus, kommunalpolitische Entscheidungen nicht aus parteipolitischer Sicht zu treffen, sondern sich nach den Bedürfnissen der Bürger zu richten. Seither habe die Partei insbesondere auch die Interessen der Thierhauptener Ortsteile vertreten, wie es Dieter Tronecker in einer schriftlichen Mitteilung ausdrückt. Der gegenwärtige Fraktionssprecher aus Neukirchen ist bereits seit 2007 in der Partei aktiv; seit 2014 sitzt er im Gemeinderat.

Das nun fehlende Interesse an einer aktiven Beteiligung erklärt sich der Neukirchener unter anderem durch den Zeitgeist: „Viele im Ort beklagen das Ende der UB, aber keiner will sich den Aufwand selbst antun.“ Mitglied im Gemeinderat zu sein bedeute eben viel Arbeit: Am Wochenende vor einer Sitzung gebe es schon einmal über 120 Seiten zu lesen. Außerdem vermutet Tronecker, dass sich so mancher nicht engagieren wolle, ohne dabei Geld zu verdienen oder persönlich von einer Thematik betroffen zu sein.

Dieter Tronecker wäre gerne wieder dabei

Ob sich das Blatt für die UB vor den anstehenden Kommunalwahlen noch einmal wenden könnte? „Ich habe wenig Hoffnung, denn die Zeit läuft“, sagt Tronecker. Spätestens am 23. Januar müssten die Unabhängigen Bürger eine Nominierungsveranstaltung ansetzen und eine Liste stellen. Sollte sich wider Erwarten eine Handvoll aktiver Kandidaten finden, wäre Dieter Tronecker gerne wieder dabei.

Er könne es sich jedoch nicht vorstellen, sich auf die Liste einer anderen Partei setzen zu lassen: „Mein Name steht für die UB.“ Dennoch freue sich Tronecker über den CSU-Listenplatz seines derzeitigen UB-Kollegen Franz Bissinger: „Mit ihm haben wir immerhin noch einen Neukirchener.“

An die vergangenen sechs Jahre im Gemeinderat denkt Tronecker positiv zurück. Immer wieder habe es im Gremium unterschiedliche Ansichten gegeben, doch im Großen und Ganzen lobt der Neukirchener die „gute Gemeinschaftsarbeit“ aller Fraktionen. Wie es für die Unabhängigen Bürger wohl bei den Kommunalwahlen 2026 aussehen könnte? „Das liegt weit in der Zukunft“, meint Tronecker. „Im Moment kann ich das noch nicht beurteilen.“

