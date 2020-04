vor 35 Min.

Unbekannte Täter brechen Container auf und stehlen Werkzeuge

Im Augsburger Land sind trotz Corona und Ausgangsbeschränkungen einige Diebe aktiv. Die Polizei meldet drei Vorfälle.

Aus einem versperrten Container an einer Baustelle im Römerweg in Bonstetten haben unbekannte Täter Werkzeuge und Maschinen mit Zubehör im Wert von 4000 Euro gestohlen. Die Tat muss laut Polizei zwischen Gründonnerstag und Dienstag passiert sein.

Diebe transportieren Buchenbrennholz ab

Brennholz haben unbekannte Diebe von einem umzäunten und versperrten Grundstück am Bahndamm in Diedorf auf Höhe der Pestalozzistraße gestohlen. Die Tat passierte laut Polizei in der Nacht von Montag auf Dienstag. Nach der bisherigen Spurenlage wurde mit einem Auto-Anhänger rund ein Ster Buchenholz abtransportiert. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf 80 Euro.

Versuchter Einbruch in eine Tankstelle

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in eine Tankstelle an der Wertinger Straße in Zusmarshausen einzubrechen. Er hatte zwar laut Polizei die elektrische Schiebetür beschädigt, ist aber nicht in den Innenraum der Tankstelle gelangt. Der Sachschaden beziffert sich auf 2000 Euro. Hinweise an die Inspektion in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

