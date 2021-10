Unbekannte bauen in Gersthofen Katalysatoren aus

Unbekannte haben die Katalysatoren aus fünf Autos eines Gebrauchtwagenhändlers in Gersthofen ausgebaut.

Die Katalysatoren aus fünf Autos ausgebaut haben Unbekannte in Gersthofen. Das teilt die Polizei mit. Demnach schlugen die Täter in der Zeit zwischen Freitag und Dienstag auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Dieselstraße zu. Mit einer Flex sollen sie die Katalysatoren aus dem Auspuffsystem der Autos geschnitten haben. Den dadurch entstanden Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro. (kinp)