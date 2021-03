vor 17 Min.

Unbekannte beschädigen einen Zaun in Holzara

Der Staketenzaun eines freistehenden Einfamilienhauses in Holzara wird an drei Stellen beschädigt. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Einen Zaun hat ein Unbekannter im Dinkelscherber Ortsteil Holzara beschädigt. Der Vorfall ist laut Polizei im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11.10 Uhr, passiert.

Die Täter hatten den Staketenzaun eines freistehenden Einfamilienhauses an drei Stellen beschädigt. Hierbei wurden die Befestigungspfähle herausgedrückt und einzelne Staketen komplett abgebrochen. Der Sachschaden beläuft sich auf 50 Euro. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen