Unbekannte beschädigen in Gersthofen Sichtschutz eines Kindergartens

Unbekannte haben den Sichtschutz am Kindergarten in der Gersthofer Paul-Klee-Straße beschädigt.

Ein Schaden von etwa 2900 Euro ist dem Kindergarten in der Paul-Klee-Straße in Gersthofen entstanden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Einen Sachschaden von etwa 2900 Euro haben Unbekannte verursacht, die in der Zeit von Freitag, 4. Dezember, bis Donnerstag, 10. Dezember, Sichtschutzelemente an einem Zaun in Gersthofen aufgeschlitzt haben. Außerdem beschmierten sie den Sichtschutz mit Eddingstiften.

Der Kindergarten, zu dem der Sichtschutz gehört, befindet sich in der Paul-Klee-Straße. Die Beschädigung erfolgte am Zaun, der an die Theresienstraße grenzt. Die Polizei Gersthofen bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0821/323-1810. (AZ)

