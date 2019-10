vor 49 Min.

Unbekannte beschmieren Christusfiguren

Polizeireport: Im Nachbarkreis gibt es ähnliche Fälle

Unbekannte haben die Christusfiguren an zwei Feldkreuzen in der Flur von Ellgau mit roter Farbe beschmiert. Die Reinigung beläuft sich nach Auskunft der Polizei auf rund 400 Euro. Wann genau die Figuren bemalt wurden, ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegen.

Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu ähnlichen Vorfällen im Nachbarlandkreis Donau-Ries. Dort ist ein Mann aus Donauwörth am Freitag offenbar durch die Gegend gefahren und hat gezielt Holzkreuze mit Christusfiguren beschädigt. Im Nachbarkreis sind der Polizei drei Fälle bekannt: einer in Marxheim, einer nahe dem Donauwörther Stadtteil Nordheim und einer im Kaisheimer Ortsteil Altisheim, wo auch rote Farbe zum Einsatz kam. In Marxheim erschien der Mann, der inzwischen im Krankenhaus ist, unvermittelt an dem Jesuskreuz beim Kriegerdenkmal, warf die Motorsäge an und setzte diese am Kopf der Figur an. Passanten hielten ihn ab. (AL)

