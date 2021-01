vor 17 Min.

Unbekannte beschmieren den Netto-Markt in Diedorf

Die Rückwand des Netto-Markts in Diedorf in der Industriestraße wird mit Graffiti beschmiert. Der Tatzeitraum kann allerdings nicht genau eingegrenzt werden.

Schmierfinken haben am Netto-Markt in Diedorf zugeschlagen. Die Unbekannten brachten laut Polizei im Zeitraum zwischen Anfang November im vergangenen Jahr und Montag, 25. Januar, diverse Graffiti an der Rückwand des Discounters an.

Besprüht wurden die Wände an den Wänden des Netto-Marktes in der Industriesstraße zur Bahnlinie hin. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)

Themen folgen