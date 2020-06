vor 3 Min.

Unbekannte besprühen Kapelle mit Graffiti

Die Polizei sucht bisher unbekannte Sprayer in Fischach.

Unbekannte Täter besprühten im Zeitraum vom Samstag bis Montag, 6. bis 8. Juni, die Kapelle „St. Leonhard“ in der Kapellenstraße in Fischach mit schwarz-grün-gelben Tags, unter anderem dem Schriftzug „DOPE“. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 2000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/18900 in Verbindung zu setzen. (lig)

