10:36 Uhr

Unbekannte brechen in Heretsrieder Forsthaus ein

Unbekannte sind offenbar in ein Forsthaus in Heretsried eingebrochen. Sie sollen eine Scheibe eingeschlagen haben, berichtet die Polizei.

Bislang unbekannte Täter sind in ein Forsthaus in Heretsried eingebrochen. Laut Polizei sollen die Täter dort übernachtet haben.

Bislang unbekannte Täter sind offenbar in ein unbewohntes Forsthaus in der Forststraße in Heretsried eingebrochen. Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen dem 24. August und dem 16. September. Die Unbekannten sollen eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft haben. Das Forsthaus wird von Jagdberechtigten während der Jagd genutzt.

Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise

Der Spurenlage zufolge hatten offenbar zwei Täter dort genächtigt und auch gekocht, berichtet die Polizei. Ob die Unbekannten etwas geklaut haben, ist noch unklar. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Hinweise unter Telefon 08291/1890-0. (kinp)

Themen folgen