vor 46 Min.

Unbekannte brechen vermutlich ins Gersthofer Freibad ein

Vermutlich in der vergangenen Woche wurde in das Gersthofer Freibad eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Polizei entdeckt Löcher im Zaun des Bades. Die Beamten gehen davon aus, dass Unbekannte kostenlos Baden wollten.

Die Polizei geht davon aus, dass in der Zeit zwischen Dienstag, 1. September, und Montag, 7. September, in das Gersthofer Freibad eingebrochen wurde. Darauf schließen lässt ein durchtrennter Zaun. Vermutlich mit einem Bolzenschneider wurden zwei Elemente des Zauns auf der Südseite des Freibades an der Sportallee beschädigt.

Sachschaden liegt laut Polizei bei etwa 600 Euro

Es wird vermutet, dass sich die Täter so unerlaubt Zugang zum Freibad verschafften, um unbezahlt dort die Anlage zu nutzen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 600 Euro geschätzt. (kinp)

