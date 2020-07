vor 46 Min.

Unbekannte demolieren Autos und klauen Kennzeichen

Der Sachschaden liegt laut Polizei bei 1500 Euro. Die Beamten suchen nun nach Zeugen in Gersthofen.

Unbekannte haben laut Polizei am Wochenende mehrere Autos in Gersthofen beschädigt. Dabei handelt es sich um Firmenfahrzeuge, die in der Gersthofer Welserstraße abgestellt waren. An einem Auto und an einem Mercedes Sprinter wurden die Scheibenwischer und Außenspiegel abgerissen.

Polizei Gersthofen bittet Zeugen um Hinweise

Außerdem wurde die komplette linke Fahrzeugseite der Autos zerkratzt. Anschließend sollen die unbekannten Täter die beiden Kennzeichen der Wagen gestohlen haben. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen unter Telefon 0821/323-1810 entgegen. (kinp)

Themen folgen