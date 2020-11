vor 16 Min.

Unbekannte entsorgen Müll am Waldrand in Bieselbach

Umweltsünder haben am Mittwoch in Bieselbach zugeschlagen.

Umweltfrevler entsorgen am Waldrand zwei Kanister mit einer bislang unbekannten Flüssigkeit. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Umweltsünder haben am Mittwoch in Bieselbach zugeschlagen. Bemerkt wurde die illegale Abfallentsorgung am Waldrand bei der Daniel-Mauch-Straße.

Gegen 12.50 Uhr wurde der Polizei die unerlaubte Abfallentsorgung gemeldet. Unbekannte hatten dort zwei Kanister mit je 20 Liter Inhalt einer unbekannten Flüssigkeit entsorgt. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)

Themen folgen