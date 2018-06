vor 37 Min.

Unbekannte erschießen ein Damwildkalb im Gehege

Ein Damwildkalb wird erschossen, ein Traktorfahrer begeht Fahrerflucht und ein Unbekannter zersticht Reifen an einem Rollstuhl. Der Polizeireport im Überblick.

Ein totes Damwildkalb hat am vergangenen Freitag gegen 18.30 Uhr der Pächter eines Damwildgeheges in Eppishofen am Feldweg entdeckt. Laut Polizei wies das Tier eindeutige Spuren auf, die darauf schließen lassen, dass das Kalb vermutlich mit einer Kleinkaliberwaffe erschossen wurde. Hinweise an Polizei in Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/1890-0.

Unbekannter zersticht Reifen eines Rollstuhls

Beide Reifen eines Rollstuhls hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Montag, 18. Juni, und Montag, 25. Juni, zerstochen. Der Rollstuhl stand in dieser Zeit in einem Treppenhaus in der Dinkelscherber Von-Ostrach-Straße. Zudem stahl der Täter ein Anbauteil. Der Gesamtschaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen.

Traktorfahrer flüchtet nach Unfall

Zu viel Platz hat ein Traktorfahrer auf der Kreisstraße A 5 zwischen Mödishofen und Häder beansprucht. Ein 26-Jähriger, der am Montag gegen 9.40 Uhr mit seinem blauen Ford-Transit in Richtung Häder fuhr, musste bei der Bahnüberführung nach rechts ausweichen, da ein dunkelgrüner Fendt mit Kreiselmähwerk zur Hälfte auf seiner Seite fuhr. Beim Ausweichmanöver touchierte der Fordfahrer die Leitplanke. Nach dem Unfall fuhr der Traktor weiter. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Am Ford entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Der Traktorfahrer soll nach Auskunft der Polizei etwa 55 Jahre alt sein. Er hat dunkle kurze Haare und eine normale bis kräftige Statur. Hinweise an die Polizei in Zusmarshausen, Telefonnummer 08291/1890-0.

Fahrer wird bewusstlos und kracht in eine Baustelle

Einen großen Schutzengel hatten die Fahrzeuginsassen bei einem Unfall am Montag in Hirblingen gehabt. Ein 40-jähriger Mann war laut Polizei gegen 19.15 Uhr auf der Wertinger Straße in Richtung Gersthofen unterwegs. Kurz vor einer 90-Grad-Linkskurve verlor er nach eigenen Angaben das Bewusstsein. Sein Fahrzeug krachte ungebremst in eine Baustelle. Dort demolierte der führerlose Wagen Bauzäune, Baumaterialien und eine Stahlstütze, die einen Stahlträger hielt. Dieser fiel um und beschädigte daraufhin das angrenzende Haus. Sowohl der 40-jährige als auch zwei weitere Insassen, eine 41-jährige Frau und ihre siebenjährige Tochter, konnten mit leichten Verletzungen das Auto verlassen. Der Gesamtschaden wird auf rund 43 000 Euro geschätzt.

Ohne Führerschein in die Radarfalle gerast

Gleich doppeltes Pech hatte ein 50-jähriger Autofahrer, der auf der Autobahn in eine Radarfalle gerast ist. Nach Auskunft der Polizei stellte sich bei der Überprüfung des Fotos heraus, dass dem Fahrer bereits im Jahr 2012 der Führerschein entzogen wurde. Nun erhält der Mann statt einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen zu schnellem Fahren eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Zwei Auffahrunfälle auf der B 2 hintereinander

Zu spät reagiert haben zwei Autofahrerinnen am Sonntag auf der B 2. Aufgrund des Verkehrsaufkommens mussten laut Polizei mehrere Fahrzeuge in Richtung Donauwörth gegen 6.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Westendorf und Nordendorf abbremsen. Dies bemerkte eine 46-Jährige zu spät und fuhr auf das vor ihr fahrende Auto auf. Das gleiche Schicksal ereilte einen 40-Jährigen, der wiederum auf das Fahrzeug der 46-jährigen prallte. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 32 000 Euro. (thia)

28-Jährige übersieht beim Spurwechsel anderes Auto

Übersehen hat am Montag auf der B 2 eine 28-Jährige beim Spurwechsel eine versetzt neben ihr fahrende 42-Jährige auf Höhe der Anschlussstelle Meitingen-Nord. Die beiden waren gegen 16 Uhr in Richtung Donauwörth unterwegs. Durch die Kollision wurde das Auto der 42-jährigen nach rechts gegen die Betonwand gedrückt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 8000 Euro.

(thia)

