11:36 Uhr

Unbekannte greifen Bienenvölker an

Noch ist unklar, wie viele Tiere die Attacken überlebt haben. Die Polizei ermittelt

Unbekannte haben im nördlichen Landkreis Augsburg offenbar ihren Frust an harmlosen Bienenvölkern ausgelassen. Die Polizei ermittelt. Zwischen dem 19. Februar und dem 8. März suchte ein Unbekannter einen Bienenstock im Raum Meitingen auf. Er öffnete diesen, entnahm die darin befindlichen Rahmen und warf sie umher. Schließlich ließ er den Bienenstock offen, was zur Folge hatte, dass Mäuse eindrangen und das Bienenvolk vollkommen zerstörten. Der Sachschaden wird hier auf 100,- Euro geschätzt.

Zwischen dem 24 Februar und dem 10. März tauchte ein Unbekannter in Gersthofen auf. In der Nähe der Lechwehrstraße standen 20 Bienenkästen. Der Täter öffnete die Deckel der Kästen und schob diese ca. Zentimeter zur Seite. Dies war vom Radweg aus nicht zu sehen. Durch diese Aktion drang Feuchtigkeit und Frost in die Bienenkästen ein. Mindestens ein Bienenvolk überlebte nicht. Hier liegt der Schaden bei ca. 250,- Euro. In wie weit die anderen Bienenvölker Schaden nahmen, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Polizei Gersthofen frägt, wer zur fraglichen Zeit in Gersthofen nahe des Fahrradweges an der Lechwehrstraße verdächtige Personen sahen, die sich an den Bienenkästen zu schaffen machten. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0821/323-1810 erbeten.